Песков объяснил отказ Путина участвовать в дебатах

В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.2 комментария
Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.6 комментариев
«Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.
Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет – это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.
Кроме того, президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции.
Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.
Медведев отметил в своем Telegram-канале, что обычно лидеры государств никак не комментируют интервью своих коллег из других стран. «Типа, не царское дело», – пояснил он, однако Сунак и Шольц – «два крупнейших политика современности» – стали активно высказываться на эту тему. «И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», – заметил зампред Совбеза России.
Из этого Медведев сделал несколько выводов.
«Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», – написал он.
Кроме того, высказывания лидеров Британии и Германии означают, что Путин провел им отличный урок русской истории. В результате этого интервью многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира, отметил Медведев.
«В ближайшее время все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится», – уверен заместитель председателя Совета Безопасности России, отметив, что это «главная повседневная работа» этих политиков.
В Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.
Зюганов: Послание президента Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля
Зюганов сообщил об этом на заседании фракции в Госдуме, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27-28 февраля.
Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Карлсон утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли российский лидер пойти на компромисс по Украине, передает ТАСС.
«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс)», – отметил он.
Карлсон также сообщил, что пообщался с Путиным после интервью, но не стал раскрывать детали беседы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном.
Премьер Сербии Брнабич назвала феноменальным интервью Путина журналисту Карлсону
Брнабич отметила, что в современном мире повсеместно распространена цензура, однако Карлсон «храбро провел действительно феноменальное интервью с президентом Российской Федерации», пишет агентство Танюг, передает ТАСС.
Глава сербского правительства добавила, что ожидает визит Карлсона в Сербию в середине этого года.
Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал мировым феноменом интервью главы России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он привел статистику, согласно которой интервью в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на сегодняшний день набрало 192 млн просмотров, в YouTube - 13 миллионов, а в Facebook - всего 100 тысяч.
«Похоже, для Марка Цукерберга важнее поддерживать благоприятные отношения с администрацией Байдена, а не добиваться правды», – написал блогер, передает RT.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США.
В Москве прошла презентация книги Павла Крашенинникова «Всадники апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917–1922»
«Нам важно знать о кризисах и вызовах столетней давности, чтобы вновь не наступить на эти грабли. Иногда кажется, что все это – дела минувших дней, но события последних лет в мире и вокруг нашей страны говорят об обратном. На некоторые события прошлого можно посмотреть, как на историю болезни. Когда ты знаешь, что предшествует нынешнему состоянию, ты понимаешь, как избежать кризиса», – сказал Павел Крашенинников, автор книги, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
«Крайне важно, что эта книга вышла сейчас, за месяц до главного политического события шести лет. Всем нам важно сохранить нынешний уровень жизни в стране, а также не допустить возврата к ужасам столетней давности – голоду, нищете, социальной и политической яме. К слову, именно участие граждан в выборах является лучшим способом содействия упрочению стабильности нашей политической системы. Это щит от повторения катастрофы», – добавил Олег Иванинский, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
«Вспомним еще о войне и терроре тех лет, в книге это описывается безо всяких смягчений, все называется своими именами. В том числе во избежание повторения тех событий Россия проводит спецоперацию. То есть мы видим, что уроки из тех кризисов, которые описаны в книге Крашенинникова, были выучены», – сказал депутат.
Он отдельно заметил, что Россия развивается сегодня эволюционно, без потрясений, даже несмотря на то противостояние, которое идет в рамках СВО, и внешнее давление: «У нас нет политических сил, которые бы, как сто лет назад, призывали и практиковали страшные вещи, как Троцкий или Корнилов. Работа показывает весь путь, который стране пришлось пройти за последние 100 лет».
«После прочтения книги я сделал один очень важный вывод – Россия за столетие прошла огромный путь развития. Раньше наше общество было серьезно разобщено. Сейчас же, по оценкам всех политиков, независимых институтов и политологов, наблюдается беспрецедентный консенсус вокруг президента и флага», – заключил Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо–АСТ».
В понедельник в редакции «Российской газеты» в Москве прошла презентация книги Павла Крашенинникова «Всадники апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917–1922». Книга посвящена событиям, обрушившимся на Россию в те годы, и их последствиям. В своей работе автор знакомит читателей с малоизвестными историческими фактами, архивной и аналитической информацией, которая ранее нигде не публиковалась.
Депутат Спиридонов связал рост экономики России с развитием обрабатывающей промышленности страны
«Отечественная экономика показала невероятную способность к адаптации под изменчивые геополитические условия. Во многом восстановительный рост на 3,6% за 2023 год стал возможен благодаря существенной поддержке государством обрабатывающих производств. Россия не на словах, а на деле показала всему миру возможность создавать крайне сложную продукцию и тем самым вывела эту отрасль на качественно иной уровень», – сказал Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле.
«Мы стали ориентироваться на собственные предприятия и для этого поддержали сферу машиностроения. Думаю, что правительство продолжит финансирование подобных программ в будущем. Компании, задействованные в обрабатывающей промышленности, должны иметь доступ к «дешевому» капиталу, который позволит им преумножать результаты. Кроме того, у них должно быть ощущение, что государство будет с ними рядом при любых условиях», – пояснил собеседник.
По его словам, государство готово подставить плечо предпринимателям, но на контроле должна находиться и заработная плата трудящихся. «Президент уделяет данному вопросу особое внимание. Если растет экономика, то и доходы жителей страны должны увеличиваться», – говорит депутат.
«Развитие промышленности невозможно без привлечения талантливых кадров. Высокая зарплата способна удержать их на производстве. Но им также необходимо и достойное качество жизни. Обеспечить его позволяет целый ряд программ, введенных российским правительством, например, семейная ипотека», – отмечает Спиридонов.
Роста отечественной экономики удалось достигнуть не благодаря каким-то отдельным решениям, но целому комплексу мер, считает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем. «Принимались как стратегические, так и тактические решения по каждой из отраслей. Все они имеют определяющее для экономики значение», – подчеркивает она.
«Например, переориентация экспортных потоков на новые рынки позволила России сохранить высокие объемы экспорта. При этом доля дружественных государств в экспорте во втором полугодии 2023-го превысила 80%. Именно такой подход позволил нейтрализовать действия Запада и обеспечить защиту экономического суверенитета страны», – уточняет собеседница.
«Вопрос заработных плат, который обсуждался сегодня отдельно, очень чувствительный как для граждан страны, так и в целом для экономики. В частности, покупательная способность населения способна и активизировать, и замедлить различные экономические, финансовые процессы. Поэтому вопрос увеличения зарплат практически всегда находится «на карандаше» у президента», – резюмирует Линдигрин.
В понедельник Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что рост экономики РФ оказался выше среднемирового, а ВВП страны увеличился на 3,6%. Обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, а нефтегазовые доходы России поднялись «примерно на четверть».
Путин отметил, что и в начале 2024 года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются по-прежнему высокими, есть успехи в борьбе с инфляцией. Главной задачей правительства президент назвал повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей.
Он обратил внимание на тенденцию к сокращению этого показателя и поручил экономическому блоку уделить этому особое внимание.
«Особое влияние нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении, но, конечно, мы знаем: по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4% – то есть наметилось снижение инфляции», – приводит его слова ТАСС.
Путин также отметил «действия правительства и Банка России» в борьбе с повышением цен.
Кроме того, Путин сообщил, что январский дефицит бюджета в этом году оказался на 1,3 трлн рублей меньше, чем в прошлом году. Это серьезный показатель, констатировал глава государства.
Также Путин обратил внимание, что на фоне повышения ключевой ставки Центробанком в стране несколько замедлилось кредитование. «Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры. Конечно, поговорим сегодня и об этом», – сообщил он.
Глава государства отметил, что при развитии экономики необходимо соблюдать баланс с сохранением занятости и стабильностью цен.
«Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин также отметил, что в начале года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются высокими, что положительно воздействует на бизнес.
«Сохраняется сильный потребительский спрос – примерно как в IV квартале прошлого года», – обратил внимание глава государства. «И важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса», – заметил он.
Ранее Путин сообщил, что рост экономики России в прошлом году оказался выше среднемирового, а ВВП вырос на 3,6%.
«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали 3,5%, а по последним данным – 3,6%. Это выше среднемировых темпов», – передает его слова ТАСС.
Путин добавил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.
Что касается ненефтегазовых доходов России, то они в 2023 году выросли почти на 25%. В четвертом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось.
«В прошлом году дефицит федерального бюджета составил 1,9%. При этом ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть. В том числе в четвертом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал президент.
Глава государства на совещании предложил обсудить дальнейшие планы по укреплению экономики страны, в том числе в перспективе до 2030 года.
«Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом, причем предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года», – сказал Путин.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия пополняет казну и резервы.
«Наша главная задача, безусловный приоритет – повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей», – отметил Путин, передает ТАСС.
Глава государства сообщил о скором завершении подготовки плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет.
Ранее Путин заявил, что индексация социальных выплат затронула уже 20 млн россиян, всего увеличено более 40 различных выплат.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как повышение МРОТ скажется на доходах россиян.
«В ЦИК России поступили письменные заявки на участие в жеребьевке бесплатного эфирного времени от четырех зарегистрированных кандидатов и трех политических партий. Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата в президенты России Путина Владимира Владимировича на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах – это право кандидатов», – сообщила Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах, передает ТАСС.
В Кремле сообщали ранее, что предвыборная кампания Владимира Путина будет мало чем отличаться от его рабочих трудовых будней.
«Сегодня бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта. Очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд, врачей-клиницистов как можно быстрее внедрялись в практику, в работу наших больниц, поликлиник», – отметил глава государства в приветствии к участникам и гостям Второго форума будущих технологий, опубликованном на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что именно на передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров. «И ключевой приоритет здесь – выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», – указал российский лидер.
«Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний. И конечно, мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами. Хочу искренне поблагодарить врачей, медицинских сестер, всех представителей медицинского сообщества за милосердный, истинно подвижнический труд», – заключил Путин.
НОМ: В новых регионах завершилось обучение наблюдателей к президентским выборам
Как указано на сайте НОМ, общественные наблюдатели ДНР прошли обучение в рамках проекта ассоциации.
По словам председателя Общественной палаты ДНР и руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в республике Александра Кофмана, выборы в республике практически ничем не будут отличаться от выборов в любом регионе, за исключением риска обстрелов и терактов со стороны Украины. В донецком Общественном штабе в этой связи не планируется видеотрансляция с избирательных участков – из соображений безопасности.
Как отметил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Херсонской области Владимир Овчаренко, в регионе проведены семинары по подготовке наблюдателей. Их готовили разбираться в российском избирательном законодательстве и противостоять разнообразным фейкам.
«Одним из направлений в нашей работе является противостояние вбросам западных СМИ, которые пытаются навязать свои критические оценки, используя манипуляции и фейки», – сказал он.
Председатель общественного штаба в Запорожской области Антон Бибаров-Государев также подчеркнул, что общественный штаб успел обучить наблюдателей в Энергодаре, Куйбышеве, Розовке, Пологах и Мелитополе. «Любой житель Запорожской области должен реализовать свое право избирать президента России беспрепятственно, поэтому задача штаба – научить наблюдателей профессионально работать на избирательных участках», – заметил он.
Тем временем в Москве прошло обсуждение подготовки тестового электронного голосования – процедура необходима для того, чтобы во время реального голосования в результатах не было повода усомниться.
По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, тестирование пройдет в начале марта.
Как добавил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в назначенную дату в каждом районе столицы откроется по одному избирательному участку.
Так, горожане смогут прийти туда и протестировать терминал электронного голосования или проголосовать со своего устройства.
Как подчеркнул председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод на выступлении в Омске, во время каждого избирательного процесса идут ролики о вбросах, подвозах избирателей и о срывах выборов.
«Каждый сигнал о нарушениях должен быть обработан и разъяснен избирателям. И если эксперт замечает нарушения, некорректное поведение со стороны участников процесса, незаконную агитацию, попытки использования административного ресурса либо подкупа членов комиссии и другое, он должен незамедлительно обратиться в местную избирательную комиссию», – подчеркнул он.