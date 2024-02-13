Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.2 комментария
Участника организации «Легион «Свобода России» приговорили в Хабаровске
Участника организации «Легион «Свобода России» приговорили в Хабаровске на восемь лет
Суд в Хабаровском крае назначил восемь лет заключения жителю Советско-Гаванского района, который вступил в ряды террористической организации «Легион «Свобода России» (деятельность на территории РФ запрещена), сообщили в УФСБ по региону.
Как сообщили в ФСБ, 30-летний житель Советско-Гаванского района добровольно вступил в ряды украинского объединения по мотивам политической ненависти и вражды и собирался совершать теракты на территории Хабаровского края, передает ТАСС.
Там добавили, что приговором 1-го Восточного окружного военного суда получил наказание в виде восьми лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме. Приговор вступил в законную силу.
Ранее ФСБ поймала готовившего теракт на железной дороге самарца.