Выборы-2024: Участие в голосовании – это тест на взрослость и ответственность

Первый замглавы РСВ Агафонов: Когда впервые пришел на выборы, ощутил себя взрослым и ответственным человеком

Tекст: Олег Исайченко

«Сейчас особое внимание уделяется легитимности выборов президента. Для всех ветвей власти приоритет номер один – проведение максимально честных и открытых выборов. Поэтому говорить о том, что один голос ничего не решает, неправильно. Именно представленность граждан на выборах является показателем легитимности», – пояснил Алексей Агафонов, первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Также неправильно, если люди критикуют положение в стране, но при этом не идут на выборы. Поэтому для того, чтобы у граждан была возможность влиять на политические процессы в стране, конечно, им необходимо отдать свой голос за того или иного кандидата, тем самым приняв решение по поводу дальнейшего будущего России», – указал он.

«Что касается лично меня, то впервые на избирательном участке я побывал в 2008 году. Для меня это было знаковое событие. Тогда я впервые подумал: да, сейчас я действительно взрослый человек и сам принимаю ответственные решения, касающиеся нашего государства и планов его развития», – заключил собеседник.