Путин назвал главной целью повышение уровня жизни россиян

Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

Дональд Трамп отметил ум Путина и Си Цзиньпина

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он знает Путина очень хорошо, президент России очень умный, очень сообразительный, передает РИА «Новости».

Аналогично Трамп отозвался и о председателе КНР Си Цзиньпине.

Ранее Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена.