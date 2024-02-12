Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.5 комментариев
Путин назвал главной целью повышение уровня жизни россиян
Повышение доходов граждан России и улучшение качества жизни остаются приоритетом для властей, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Наша главная задача, безусловный приоритет – повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей», – отметил Путин, передает ТАСС.
Глава государства сообщил о скором завершении подготовки плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет.
Ранее Путин заявил, что индексация социальных выплат затронула уже 20 млн россиян, всего увеличено более 40 различных выплат.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как повышение МРОТ скажется на доходах россиян.