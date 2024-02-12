Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 13 мая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении еще на 90 суток военного положения и всеобщей мобилизации, они будут действовать до 13 мая.
Зеленский сам внес эти документы на рассмотрение Верховной рады. Украинский парламент принял их 6 февраля, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в вооруженные силы Украины мобилизовано около 1 млн человек, в боевых действиях из них активно участвовали 200–300 тысяч.