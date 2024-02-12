Песков назвал условие для визита Путина в Армению

Tекст: Вера Басилая

Представитель Кремля заявил, что присоединение Армении к статуту МУС имеет негативное влияние на российско-армянские отношения, но Россия настроена решить этот вопрос в рамках двустороннего договора и рассчитывает получить определенные заверения от Еревана, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Путина, в связи с ордером МУС.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Армения и Грузия показали парадоксальное отношение к России.