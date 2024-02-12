В ДТП с микроавтобусом под Белгородом погибли три человека

МВД: Трое погибли и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом под Белгородом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, 12 февраля около 6.30 на 80-м км федеральной автодороги Белгород – М-4 «Дон» у села Анновка девушка 1996 года рождения за рулем автомобиля Hyundai Accent не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter.

В результате ДТП три человека скончались от полученных травм на месте происшествия, передает ТАСС. Еще четверо с травмами различной степени были доставлены в больницу.

Там добавили, что в Volkswagen Crafter, который перевозил работников предприятия находились семь человек.

Ранее в столкновении микроавтобуса с грузовиком на Ставрополье погибли семь человек.