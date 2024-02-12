От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.2 комментария
В ДТП с микроавтобусом под Белгородом погибли три человека
МВД: Трое погибли и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом под Белгородом
Три человека погибли, еще четыре получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом в Корочанском районе Белгородской области, который перевозил работников предприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Согласно сообщению ведомства, 12 февраля около 6.30 на 80-м км федеральной автодороги Белгород – М-4 «Дон» у села Анновка девушка 1996 года рождения за рулем автомобиля Hyundai Accent не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Crafter.
В результате ДТП три человека скончались от полученных травм на месте происшествия, передает ТАСС. Еще четверо с травмами различной степени были доставлены в больницу.
Там добавили, что в Volkswagen Crafter, который перевозил работников предприятия находились семь человек.
Ранее в столкновении микроавтобуса с грузовиком на Ставрополье погибли семь человек.