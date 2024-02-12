Число жертв удара израильских ВВС по Рафаху возросло до 32 человек

Tекст: Денис Тельманов

Под завалами жилых домов и мечетей в городе Рафах в секторе Газа были обнаружены тела по меньшей мере 32 погибших, еще десятки человек ранены, среди них есть дети, сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолеты ВВС Израиля наносят прицельные удары по мечетям «Аль-Худа» и «Аль-Рахма», где находится множество беженцев.

Палестинский Красный Полумесяц сообщал о бомбардировке в окрестностях штаб-квартиры организации.

Ранее в ХАМАС заявили о гибели двух пленных во время атак Израиля на сектор Газа.



