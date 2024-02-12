Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.5 комментариев
Число жертв удара израильских ВВС по Рафаху возросло до 32 человек
Число погибших в результате массированного удара Армии обороны Израиля по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа у границы с Египтом, возросло до 32.
Под завалами жилых домов и мечетей в городе Рафах в секторе Газа были обнаружены тела по меньшей мере 32 погибших, еще десятки человек ранены, среди них есть дети, сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолеты ВВС Израиля наносят прицельные удары по мечетям «Аль-Худа» и «Аль-Рахма», где находится множество беженцев.
Палестинский Красный Полумесяц сообщал о бомбардировке в окрестностях штаб-квартиры организации.
Ранее в ХАМАС заявили о гибели двух пленных во время атак Израиля на сектор Газа.