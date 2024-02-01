Госдума разрешила властям регионов запрещать «наливайки»

Госдума приняла закон о праве властей регионов запрещать «наливайки»

Tекст: Вера Басилая

Документ был предложен несколькими депутатами и сенаторами, в том числе главой комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным и первым вице-спикером нижней палаты парламента Александром Жуковым.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон наделяет региональные власти полномочиями и возможностями для наведения порядка в этой сфере.

На сегодняшний день розничная продажа алкоголя и продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания ­– разные виды деятельности с отдельными лицензии. При этом такие правила не работают для продажи пива и слабоалкогольной продукции, передает ТАСС.

Кроме того, регионы получат право ограничения времени розничной продажи алкоголя в «наливайках», за исключением ресторанов. Также законы субъектов России могут ввести требования о розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Кроме того, запрещается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов, производство пивных напитков из закупленного пива, использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.

Также до 1 января 2025 года продлен переходного период в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии. Юрлица и индивидуальные предприниматели из новых регионов не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС), до 1 января 2025 года.

Остальным региональным властям необходимо представить в нижнюю палату парламента до 1 октября 2024 года информацию о реализации мер, прописанных законом.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

В мае депутат Госдумы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал идею запретить продажу алкоголя в жилых многоквартирных домах и спальных массивах после 23:00. Более того, он назвал алкоголь «во дворах», тем более в ночное время суток, социально острой проблемой.