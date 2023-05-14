В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в жилых домах в ночное время

Депутат Госдумы Хамзаев заявил о необходимости ввести запрет на продажу алкоголя в жилых домах после 23:00

В России необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23.00, поскольку алкоголь «во дворах» – социально острая проблема, заявил депутат Госдумы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев после публикации спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как указал Хамзаев, алкоголь во дворах, тем более в ночное время суток – социально острая проблема. По его словам, чтобы убрать шум, визг, гам, криминогенный фактор необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах, спальных массивах, в многоквартирных домах после 23.00, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что закон в части регулирования продажи алкоголя требует «дополнительной корректировки». По мнению Хамзаева, поступает большое количество обращений от граждан на этот счет.

Он заявил, что будет добиваться изменений в законодательстве. Хамзаев также отметил важность того, чтобы спальные массивы были комфортны для жителей, а не тех, кто любой ценой хочет нажиться на продаже алкоголя.

Ранее Володин опубликовал опрос о запрете в ночное время продавать спиртное так называемым «наливайкам», которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают «как псевдокафе».

В прошлое воскресенье Султан Хамзаев предложил полностью запретить в России продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года.