Начат прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2024 года

Tекст: Ольга Никитина

Организации из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которым 15 марта еще не исполнится один год, могут запрашивать до 5 млн рублей.

В этом конкурсе введено ограничение на подачу заявок от победителей только что завершившегося первого конкурса 2024 года, если сроки реализации победившего проекта выходят за 2024 год.

Заявки принимаются через сайт фонда до 23.30 (мск) 15 марта. При этом фонд рекомендует не откладывать эту работу на последние дни, поскольку, как отмечается в сообщении Фонда президентских грантов, это «часто негативно сказывается на качестве проработки проекта и, как следствие, шансах получить грант на его реализацию». Кроме этого, у участников конкурса не останется времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены.

Вся информация по участию в конкурсе доступна на сайте фонда в соответствующем разделе. Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки. Качественно подготовить заявку также поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию.

Итоги конкурса будут подведены в июне. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля.

