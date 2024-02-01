Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.0 комментариев
Начат прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2024 года
Стартовал прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2024 года. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2023 года и не имеющие органов власти в составе учредителей.
Организации из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которым 15 марта еще не исполнится один год, могут запрашивать до 5 млн рублей.
В этом конкурсе введено ограничение на подачу заявок от победителей только что завершившегося первого конкурса 2024 года, если сроки реализации победившего проекта выходят за 2024 год.
Заявки принимаются через сайт фонда до 23.30 (мск) 15 марта. При этом фонд рекомендует не откладывать эту работу на последние дни, поскольку, как отмечается в сообщении Фонда президентских грантов, это «часто негативно сказывается на качестве проработки проекта и, как следствие, шансах получить грант на его реализацию». Кроме этого, у участников конкурса не останется времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены.
Вся информация по участию в конкурсе доступна на сайте фонда в соответствующем разделе. Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки. Качественно подготовить заявку также поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию.
Итоги конкурса будут подведены в июне. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля.