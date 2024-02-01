Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
Российские войска на Купянском направлении за сутки отразили семь атак ВСУ
Подразделения Западной группировки на Купянском направлении при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщили в Минобороны.
Украинская сторона потеряла более 125 военнослужащих, три бронемашины и два автомобиля, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: польская самоходная артиллерийская установка Krab и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, бойцы нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.
В районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва ЛНР отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
На Донецком направлении российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники.
Также отражены четыре атаки штурмовых групп 22-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное в ДНР
Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что группа уничтожила два пункта управления дронами ВСУ под Купянском.