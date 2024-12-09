  • Новость часаПесков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин
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    Как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    27 комментариев
    9 декабря 2024, 12:34 • Новости дня

    Российская армия за сутки уничтожила более 1,5 тыс. военнослужащих ВСУ

    ВС России нанесли удары по ВСУ на нескольких направлениях, уничтожено свыше 1,5 тыс. солдат и техника

    Tекст: Мария Иванова

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение двум бригадам теробороны ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям двух бригад теробороны на Харьковском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате действий российских войск в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 75 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировка войск «Запад» добилась улучшения тактического положения, уничтожив живую силу и технику ВСУ в нескольких районах Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республик. Активные боевые действия привели к потерям противника в количестве до 455 военнослужащих и нескольких артиллерийских установок, включая 155-мм гаубицы из США и Британии. Было отражено девять контратак штурмовых подразделений ВСУ.

    Подразделения Южной группировки продолжили успешное продвижение в районах Донецкой народной республики, отразив контратаку ВСУ и уничтожив до 240 военнослужащих противника. Также были ликвидированы две бронемашины и два склада с боеприпасами.

    Группировка войск «Центр» смогла занять более выгодные позиции и нанести поражение ВСУ в нескольких районах Донецкой народной республики, отразив десять контратак. Потери противника составили свыше 555 военнослужащих, уничтожена различная техника, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры, перечислили в Минобороны.

    Войска группировки «Восток» улучшили положение на переднем крае, нанеся удары по бригадам морской пехоты и теробороны, а также отразив две контратаки. Потери ВСУ достигли до 150 военнослужащих, уничтожена артиллерийская техника и станция радиоэлектронной борьбы.

    Наконец, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по механизированной бригаде и бойцам теробороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 55 военнослужащих и несколько единиц техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ.

    Накануне отмечалось, что расчеты противовоздушной обороны ВС России за последние сутки уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    За прошлую неделю российские военные нанесли шесть групповых ударов по критической инфраструктуре Украины.

    8 декабря 2024, 15:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    «Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», – сказал Зеленский, комментируя предложение Трампа, передает ТАСС.

    Он добавил, что не станет принимать мирные соглашения без гарантий безопасности.

    Вместе с тем он не стал комментировать слова Трампа о готовности киевского режима заключить соглашение с Россией.

    В воскресенье Трамп заявил, что киевский режим хочет заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

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    8 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Я активно стараюсь положить конец войне, если смогу», – заявил Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Говоря о военной поддержке украинских властей, он отметил, что в будущем Украина станет, возможно, получать меньшие объемы помощи от США.

    До этого Трамп заявлял, что киевский режим желает заключить с российской стороной соглашение об урегулировании конфликта.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    9 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России

    Украина сообщила условия получения Киевом кредита на 20 млрд долларов за счет активов России

    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России
    @ H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства будут переведены в Фонд финансового посредничества, созданный Всемирным банком в октябре 2024 года для поддержки Украины, передает ТАСС.

    Соглашение реализуется через заключение договора покупки сертификата между Украиной, выступающей заемщиком, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID).

    Также будет заключен договор гарантии и погашения ссуды, а министерство финансов Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией USAID.

    Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Погашение и выплата процентов будут осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов на основе замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.

    В конце ноября Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.

    МИД России заявил, что Россия готовит ответ на попытки Запада использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 декабря 2024, 09:22 • Новости дня
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    Трамп в интервью газете New York Post заявил о переменах в позиции президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский начал признавать, что Украине пора начать переговоры с Россией.

    «Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам избранного президента США, на их встрече не обсуждались детали возможного прекращения огня, но сам он разрабатывает концепцию того, как положить «конец этой нелепой войне».

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    После встречи с Трампом Зеленский заявлял о своем желании «быстро завершить войну».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ Украины от переговоров с Россией.

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    8 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    Хинштейн захотел изменить подход к восстановлению жилья в Курской области

    Хинштейн заявил о необходимости изменить подход к восстановлению жилья после атак ВСУ в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Необходим пересмотр процесса восстановления жилья после украинских атак, пострадавшие не должны ждать компенсацию и самостоятельно находить подрядчиков для ремонта, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн посетил Льгов, который подвергся украинскому обстрелу. Он сообщил в Telegram, что повреждения получили два дома. Новый глава региона пояснил, что хотел «понять, насколько эффективно властями выстроена система реагирования и устранения повреждений».

    Он отметил, что «местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур», при этом «все осколки убраны». Однако, как считает Хинштейн, «процесс восстановления жилья требует пересмотра».

    Он заявил: «Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем».

    Данный вопрос Хинштейн обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и его заместителями, они «принципиально поддержали сам подход», далее нужно «прорабатывать варианты». Указывается, что областное правительство получило соответствующие поручения. «Скорая помощь» для жителей – особенно важна сейчас, пока на дворе зима! Никто не должен остаться один на один со своими трудностями», – заявил он.

    «Обошел квартиры, поговорил с жителями. Все настроены по-боевому – чувствуется Курский характер. Нет ни уныния, ни страха», – заявил Хинштейн. Он рассказал, что его «угостили чаем с пирожками». Хинштейн «впечатлен силой духа и оптимизмом курян».

    Напомним, накануне Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.

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    9 декабря 2024, 08:12 • Новости дня
    Многоэтажки в Курахово перешли под контроль России

    Рогов заявил о контроле российскими войсками большинства многоэтажек в Курахове

    Многоэтажки в Курахово перешли под контроль России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ, которые окопались в районе, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска контролируют большую часть многоквартирных домов в западной части Курахова в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в самом Курахово продолжаются тяжелые бои, особенно интенсивные в западной части города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник СБУ сообщил об оперативном окружении ВСУ под Курахово, также сообщалось, что ВС России продвинулись к выезду из Курахово на 500 метров, а Рогов сообщил о срочной переброске резервов ВСУ на Кураховское направление.

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    9 декабря 2024, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о резком увеличении контратак ВСУ на рубежах ЛНР

    Марочко: ВСУ за неделю увеличили количество контратак на рубежах ЛНР более чем в 2,5 раза

    Tекст: Мария Иванова

    На линии фронта у рубежей Луганской народной республики за неделю зафиксировано значительное увеличение контратак ВСУ, которые возросли более чем в 2,5 раза, однако все они были успешно отбиты российскими военными.

    Украинские вооруженные силы (ВСУ) резко увеличили количество контратак на линии фронта у границ Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА «Новости». По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, за последнюю неделю интенсивность атак возросла более чем в 2,5 раза. Российские военные успешно отразили все эти атаки.

    С 30 ноября по 6 декабря подразделения российских группировок «Запад» и «Юг» отбили 70 контратак ВСУ на всех участках фронта в ЛНР, что на 27 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Больше 60 из этих атак были отбиты на Купянском и Сватовско-Кременском участках фронта, где российские силы продолжают продвижение.

    Андрей Марочко отмечает, что статистический анализ данных свидетельствует о резкой активизации действий ВСУ на западных рубежах ЛНР. 7 декабря Минобороны сообщило о нанесении поражения живой силе и технике шести украинских бригад в разных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области.

    Ранее Марочко сообщил об уничтожении российскими войсками крупного укрепрайона ВСУ у Сергеевки на Сватовско-Кременском направлении в Донбассе. Также командование ВСУ направило штурмовиков батальона «Азов» на этот участок, поскольку положение украинских сил там заметно ухудшилось. Украинские боевики продолжают сопротивление в районе Копанок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь. Российские войска уничтожили укрепленный район ВСУ в районе Сергеевки, юго-западнее Сватово, используя артиллерию и войска РХБЗ.

    Между тем ранее Марочко сообщил, что украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать.

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    9 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ
    ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, складу горючего, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты десять американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 504 беспилотника, 586 ЗРК, 19 713 танков и других бронемашин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 19 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 109 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне также сообщалось, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Всего за прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.

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    9 декабря 2024, 02:30 • Новости дня
    Постпред России в Вене заявил о прибытии Асада с семьей в Москву

    Постпред в Вене Ульянов на примере Асада указал на разницу в подходах России и США к дружбе и предательству

    Постпред России в Вене заявил о прибытии Асада с семьей в Москву
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Башар Асад и его семья находятся в Москве, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Башар Асад и его семья в Москве», – сообщил Ульянов в Telegram.

    Ульянов подчеркнул, что «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Напомним, ранее о том, что Асад с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России, сообщал источник в Кремле. МИД России сообщал, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию.

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    8 декабря 2024, 15:30 • Новости дня
    Зеленский оценил потери ВСУ

    Зеленский заявил о 43 тыс. погибших и 370 тыс. раненых украинских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина с февраля 2022 года потеряла в боях 43 тыс. военных и 370 тыс. получили ранения, сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что половина раненых возвращается в строй.

    Украинский президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные избранным президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск. Как передает ТАСС, Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. Эти цифры он опубликовал в своем Telegram-канале.

    Зеленский отметил, что половина раненых возвращается в строй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. Украинские вооруженные силы потеряли каждого седьмого солдата и каждый пятый танк в Курске. Также сообщалось, что украинская армия понесла потери в сотни бойцов и техники под Константиновкой.

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    8 декабря 2024, 15:08 • Новости дня
    Песков заявил об отказе Украины от переговоров с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, вопреки предложенным условиям, озвученным президентом Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что именно Украина отказалась и продолжает отказываться от переговоров, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что для выхода на мирную траекторию президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отменить декрет, запрещающий контакты с российским руководством, и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей. По его словам, это учитывает реалии, складывающиеся на земле.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

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    8 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 400 человек в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за последние сутки потеряла на Курском направлении более 400 военнослужащих, сообщило российское Минобороны в воскресенье.

    Уничтожены также две БМП, включая американскую Bradley, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и бригады охраны ВСУ. В числе пораженных оказались и три бригады теробороны ВСУ у Александрии, Викторовки, Куриловки и других населенных пунктов.

    Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гуево, Мартыновка, Суджа и Черкасское Поречное. В Сумской области поражены местности около Басовки, Глухова и Журавки.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 39 тыс. 260 военнослужащих и множество техники, включая 232 танка и 1233 боевые бронированные машины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу. В прошлые сутки ВСУ потеряли более 380 военнослужащих на Курском направлении.

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    8 декабря 2024, 15:00 • Новости дня
    Песков: Кремль внимательно ознакомился с заявлением Трампа по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство детально рассмотрело заявление избранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [Владимиром] Зеленским», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что украинская сторона якобы желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта.

    Напомним, делегация киевского режима провела встречу с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.

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    8 декабря 2024, 17:14 • Новости дня
    Трофейный дрон ВСУ «Баба-яга» переделали в «тетю Веру»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военные группировки «Центр» модернизировали трофейный дрон ВСУ «Баба-яга» и дали ему новое название – «тетя Вера», которое символизирует его «добрую миссию».

    Украинские военные используют словосочетание «Баба-яга» для названия БПЛА, чтобы устрашить своего противника, но российские военнослужащие – добрые люди, потому беспилотник получил новое наименование, рассказал один из бойцов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому «тетя Вера» доставляет подарки», – сказал он.

    На боевых позициях операторы подразделения, используя лабораторию в блиндаже, самостоятельно модернизировали этот ударный дрон. Они заменили стандартные двигатели на четыре FPV-дрона, управляемых одновременно, что позволило уменьшить воздействие средств РЭБ противника через аналоговое управление, рассказал младший сержант, старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев.

    Суечбакиев добавил, что за тяжелым беспилотником велась целенаправленная охота. В одном из боевых вылетов операторам удалось сбить винты дрона с помощью DJI mavic, и «Баба-яга» была доставлена практически не поврежденной.

    Ранее Южная группировка ВС России разработала систему ловли украинских дронов с использованием специальных сетей. За два месяца военнослужащие поймали 560 беспилотников ВСУ.

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    9 декабря 2024, 05:44 • Новости дня
    Пушилин рассказал о ситуации в Курахово

    Пушилин оценил шансы украинских солдат выжить в Курахово

    Tекст: Антон Антонов

    Северная часть Курахово в ДНР практически находится под контролем российских военных, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «Мы видим, что со стороны Старых Терн – со стороны, скажем, северной части Курахово или северной части водохранилища – ситуация нашими подразделениями практически контролируемая», – приводит слова Пушилина ТАСС.

    Пушилин на видеозаписи в Telegram отметил, что шансы украинских солдат хотя бы просто выжить в этом районе становятся все меньше, но подчеркнул, что пока преждевременно говорить об освобождении всего города.

    Он добавил, что взятие Курахово позволит прекратить атаки ВСУ на Петровский район Донецка, которые ведутся с использованием артиллерии и беспилотников.

    Глава ДНР также сообщил о продвижении российских войск на нескольких направлениях, включая Красноармейское, Часовярское, Краснолиманское, а также в Дзержинске. Он подчеркнул, что серьезные бои происходят в районе Нового Комара.

    В Часовом Яре основные боевые действия развернулись в районе огнеупорного комбината, который украинские силы серьезно укрепили. В Дзержинске российские войска продвигаются в районе террикона и центральной части города, однако украинская армия все еще может перебрасывать туда резервы для удержания позиций, сказал Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало, что идут активные боевые действия в районе Курахово.

    В свою очередь, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины численностью до трех бригад оказались в оперативном окружении под Курахово.

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    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ. Она позволит европейцам обойти санкции США, которые с 20 декабря, по сути, могут полностью остановить поставки Газпромом топлива в ЕС как через Украину, так и по «Турецкому потоку». Что же за хитрую схему предлагает Россия? Подробности

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    Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного

    «Правая рука» Владимира Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак слетал в США, чтобы познакомиться с новым начальством, то есть с внешнеполитической командой Дональда Трампа. Новости, которые он привез обратно в Киев, обещают стать максимально плохими, причем не столько для Украины, сколько для Зеленского лично. Подробности

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    «СВО изменила мое отношение к жизни»

    «Когда бойцы постоянно в штурмах, у них падает мотивация, какими бы храбрыми они ни были. Но у меня получалось вести за собой парней, которые, казалось, уже выдохлись». Ветеран СВО Александр Григоренко рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что толкало его возвращаться на фронт, чувствует ли он себя инвалидом после ампутации и как военный опыт помогает в работе директором школы. Подробности

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    Как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток

    Исчезновение из Сирии Асада влечет глобальные сдвиги на мировой геополитической шахматной доске. Происходящее напрямую касается и России. Насколько затронуты российские интересы, каковы наибольшие риски и вызовы для нашей страны – и как это повлияет на украинскую спецоперацию? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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