ВС России нанесли удары по ВСУ на нескольких направлениях, уничтожено свыше 1,5 тыс. солдат и техника

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям двух бригад теробороны на Харьковском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате действий российских войск в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 75 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30.

Группировка войск «Запад» добилась улучшения тактического положения, уничтожив живую силу и технику ВСУ в нескольких районах Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республик. Активные боевые действия привели к потерям противника в количестве до 455 военнослужащих и нескольких артиллерийских установок, включая 155-мм гаубицы из США и Британии. Было отражено девять контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Подразделения Южной группировки продолжили успешное продвижение в районах Донецкой народной республики, отразив контратаку ВСУ и уничтожив до 240 военнослужащих противника. Также были ликвидированы две бронемашины и два склада с боеприпасами.

Группировка войск «Центр» смогла занять более выгодные позиции и нанести поражение ВСУ в нескольких районах Донецкой народной республики, отразив десять контратак. Потери противника составили свыше 555 военнослужащих, уничтожена различная техника, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры, перечислили в Минобороны.

Войска группировки «Восток» улучшили положение на переднем крае, нанеся удары по бригадам морской пехоты и теробороны, а также отразив две контратаки. Потери ВСУ достигли до 150 военнослужащих, уничтожена артиллерийская техника и станция радиоэлектронной борьбы.

Наконец, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по механизированной бригаде и бойцам теробороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 55 военнослужащих и несколько единиц техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ.

Накануне отмечалось, что расчеты противовоздушной обороны ВС России за последние сутки уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов.

За прошлую неделю российские военные нанесли шесть групповых ударов по критической инфраструктуре Украины.