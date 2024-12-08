  • Новость часаГлава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного
    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть
    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили
    Эксперт объяснил причины отказа в приеме старых долларов по всему миру
    Зеленский после встречи с Трампом заявил о желании «быстро завершить войну»
    Лавров прокомментировал сообщения о выводе российских кораблей из Сирии
    Стало известно о планах военных Южной Кореи ударить по КНДР
    Трамп: Россия никогда ничего не выигрывала от присутствия в Сирии
    Бывший полковник СБУ сообщил об оперативном окружении ВСУ под Курахово
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    8 декабря 2024, 05:25 • Новости дня

    Зурабишвили в Париже обсудила с Трампом и Маском ситуацию в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она заявила, что ждет визита Маска в Грузию.

    «Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Я с нетерпением жду встречи с ним в нашей стране», – сообщила Зурабишвили в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    После этого она опубликовала сообщение, где заявила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии». «У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки», – заявила Зурабишвили.

    Напомним, Трамп и Зурабишвили посетили Париж для участия в церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама)

    В столице Франции она также встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Кроме того, в Париже прошла встреча Трампа, Макрона и Зеленского.

    6 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки

    Глава Еврокомиссии отменила визит в Париж из-за невыгодного для Европы соглашения с Южной Америкой

    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен, заключившая торговое соглашение в Уругвае, отменила поездку в Париж на открытие собора Нотр-Дам, чтобы избежать обострения напряженности с Францией и другими странами ЕС.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли в странах общего рынка Южной Америки – Меркосур, охватывающую более 700 млн потребителей.

    До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей.

    В странах Европейского Союза, включая Францию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию и Польшу, ранее прошли массовые протесты фермеров. Их главной целью было выразить несогласие с заключением соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Фермеры опасаются, что дешевый импорт из Латинской Америки, где применяются менее строгие санитарные и экологические нормы, может негативно повлиять на их бизнес.

    На фоне этих протестов президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить текущий раунд переговоров с государствами Меркосур. По мнению французского лидера, соглашение может усугубить ситуацию для европейских сельхозпроизводителей, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.

    Европейские фермеры опасаются, что планируемое соглашение создаст нечестные условия конкуренции. Импорт продукции из стран Меркосур, где стандарты производства значительно ниже, может привести к снижению спроса на европейские товары. Это, в свою очередь, угрожает сокращением доходов фермеров и ставит под вопрос существование сельского хозяйства в Европе.

    Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.


    Коментарии (24)
    7 декабря 2024, 17:49 • Новости дня
    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили

    Захарова указала на нацистских коллаборационистов среди предков Зурабишвили

    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила пост, в котором указала на нацистское прошлое предков президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где она указала на возможные нацистские корни президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацисткое прошлое их предков. [Глава МИД Германии Анналена] Бербок, [вице-премьер Канады Христя] Фриланд, а теперь еще и...», – написала Захарова, поставив многоточие.

    В своем посте она привела ссылку на публикацию в Telegram-канале «Дипломатический источник», где говорится о родных дядях Зурабишвили. В публикации есть сведения о Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, который был обвинен в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчез в 1944 году. Второй – Михаил Кедия, брат матери президента Грузии, о котором не упоминается в официальных биографиях Зурабишвили.

    «Дипломатический источник» сообщает, что фотография Михаила Кедии с нацистскими офицерами могла затруднить его обучение в престижном парижском вузе. Захарова сопроводила свое сообщение соответствующими фотоснимками, подчеркнув, что эти детали не освещаются в официальных источниках.

    В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщала, что дед вице-премьера Канады Христи Фриланд в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией.

    Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека, которые работали на Гитлера.

    Газета Bild ранее обнародовала документы о том, что дед главы МИД Анналены Бербок был офицером вермахта.

    Коментарии (15)
    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает «единичным случаем» отставку главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии, но в то же время отмечает, что «следует в целом глубоко изучить причины происходящего на госслужбе страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В своем обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Просто атмосфера сейчас такая, что выдерживают не все. Да и «семейные обстоятельства» – это возможный намек на то, что в семьях налицо серьезные политические разногласия».

    «Пока это все же единичный случай, поэтому я не склонен видеть раскол в правоохранительных структурах», – отметил он.

    Петрэ Мамрадзе подчеркнул, что «в государственных органах по сей день остаются люди саакашвилевского режима, которых пока не расшифровали».

    «Сейчас, как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, происходит процесс самоочищения, который, по идее, должен оздоровить систему государственной службы, выявить «мины замедленного действия», – считает Петрэ Мамрадзе.

    Также аналитик отметил, что один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Георгий Гахария, занимал также пост главы МВД, и «было это совсем недавно».

    «Люди Гахария тоже вполне могут до сегодняшнего дня оставаться в системе. Вроде бы лояльны, но в какой-то момент могут ударить в спину», – отметил Петрэ Мамрадзе.

    Эксперт обратил внимание на уход нескольких послов Грузии.

    «Это тоже показательно, так как МИД Грузии должен был пройти этот процесс очищения, – считает он. – К тому же настоящим дипломатам особенно больно, что Запад мерзко, лицемерно продолжает говорить о «мирных акциях протеста» в Грузии, закрывая глаза на погромщиков».

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полной победы над идеологией либерального фашизма в стране, чтобы исключить революционные процессы в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в пятницу он сказал, что «радикальная оппозиция пыталась в четвертый раз за последние годы устроить в Грузии революцию, на что с успехом ответило сильное грузинское государство».

    «Офисы оппозиции были главными источниками насилия, радикалы хотели свержения конституционного строя, на что получили и получат соответствующее реагирование», – отметил глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «одержана победа над либеральным фашизмом в одном сражении, теперь надо добиться окончательной победы».

    «В этом мы будем очень принципиальны, искореняя финансируемый извне либеральный фашизм последовательно. Это радикальная, экстремистская идеология», – заявил премьер-министр.

    «Нам понадобится время, и мы используем все законные механизмы, чтобы свести к нулю эту идеологию», – сказал он.

    Тем временем в Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Оппозиция вновь призывает граждан на улицы, а также требует от различных ведомств и организаций объявить неповиновение и бастовать.

    Ранее стало известно, что участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар».

    Коментарии (11)
    7 декабря 2024, 18:45 • Новости дня
    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не следует участвовать в событиях в Сирии, поскольку это не американская война, надо дать ситуации решиться самой по себе, заявил избранный президент США Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в события в Сирии, передает ТАСС. По его словам, ситуация в Сирии является сложной, но это не война Соединенных Штатов, и вмешательство в нее нецелесообразно.

    «В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», – написал он на своей странице в Truth Social.

    По мнению Трампа, боевики в Сирии, готовят масштабную операцию по свержению президента Башара Асада, а также захватили несколько городов в стране, находятся на окраинах Алеппо. Он выразил уверенность, что Россия не может остановить эту атаку и, «возможно, ей будет лучше покинуть Сирию вместе с Асадом».

    «И русские, и Асад могут быть изгнаны из Сирии – что, возможно, для них и к лучшему. Россия никогда ничего не выигрывала от своего присутствия в Сирии», – написал Трамп.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии, а также безопасность границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

    Коментарии (12)
    5 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам

    Президент Грузии заявила, что не призывала школьников участвовать в протестах

    Tекст: Максим Попов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не призывала школьников выходить на антиправительственные митинги, подчеркнув, что ее слова были неверно интерпретированы.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в призывах к школьникам выходить на антиправительственные митинги, передает ТАСС. В интервью грузинскому телевидению она заявила: «Никакого призыва не было. Если кто-то сейчас подумает, что я – мать детей, бабушка – могу призвать школьников выйти и протестовать – это неправда».

    Напомним, в начале декабря Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях, причем некоторые из них уже отметились в стычках с полицией. В ответ на это патриархия Грузии призвала президента страны не вовлекать в акции протеста детсадовцев.

    Коментарии (8)
    5 декабря 2024, 10:21 • Новости дня
    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений
    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Ночь на 5 декабря в Тбилиси впервые за последнюю неделю прошла без столкновений стражей порядка с радикалами на акции перед парламентом против решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, тысячи протестующих мирно разошлись на рассвете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани объяснила это тем, что 4 декабря в результате соответствующих мероприятий «выявили и обезвредили безродных политиков и их «боевые» запасы».

    По ее словам, после этого «акция стала мирной».

    «Теперь в реальности видно, кто в ответе за каждого пострадавшего полицейского или участника акций», – заявила Нино Цилосани.

    «Что касается наших полицейских, то они герои!» – сказала зампред парламента.

    Накануне грузинские правоохранители задержали организаторов и участников насильственных действий на акциях протеста, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД страны Теймураз Купатадзе.

    В частности, были задержаны в Тбилиси и регионах семь организаторов группового насилия и его участников, им грозит до девяти лет лишения свободы. По словам директора департамента криминальной полиции МВД Грузии, также задержаны шесть участников насильственных действий, которым грозит до семи лет лишения свободы.

    Теймураз Купатадзе сообщил, что в результате следственных мероприятий из офисов ряда оппозиционных партий и НПО изъяты «коктейли Молотова», противогазы, пиротехника, компьютерная техника и так далее. «Соответствующие мероприятия продолжатся для установления и задержания всех совершивших противоправные действия», – заявил представитель МВД.

    МВД также задержало двух членов оппозиционной партии «Лело». Подозреваемые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов.

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    В Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.

    Коментарии (4)
    6 декабря 2024, 16:43 • Новости дня
    Мэр Тбилиси рассказал о «катастрофическом положении» Зеленского

    Попавший под украинские санкции мэр Тбилиси рассказал о катастрофическом положении Зеленского

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вхожу в его положение, имею в виду Зеленского, – врагу такого не пожелаешь», – заявил Каладзе.

    По его словам, «Владимир Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей семье, и, самое тяжелое, не принадлежит Украине и народу Украины».

    «Он служит интересам другой страны. Уверен, что очень скоро народ Украины поймет, с чьей помощью случилась эта беда в их стране. Мы же продолжим помогать множеству украинцев, которые сбежали от войны. Вот таким будет наш ответ», – отметил Каха Каладзе.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.

    Коментарии (7)
    5 декабря 2024, 17:33 • Новости дня
    В Тбилиси назвали Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    В Тбилиси назвали Владимира Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против грузинского руководства, исключительно потворствует собственным амбициям, заявила вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это абсурдный список санкционированных от Зеленского. Речь о его личных политических интересах и удовлетворении амбиций», – сказала она.

    По ее словам, «Зеленский просто сделал маленький подарок участникам акций протеста в Грузии». «Никакого наполнения в этих санкциях нет», – отметила Цилосани.

    Экс-глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал Зеленского «клоуном». «На голову этому клоуну рушится собственная страна, а он успевает думать о санкциях против Грузии», – сказал он.

    По его словам, «Зеленский должен быть осторожен, так как собственный народ может отомстить ему за разрушение Украины».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции против него и еще 18 лиц грузинского руководства. По его словам, сначала от Грузии требовали ввести санкции против России, затем открыть «второй фронт» и официально отправить на Украину добровольцев. Также, напомнил глава правительства, Украина обвиняла Грузию в «истязаниях» ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили. «Нынешнее решение властей Украины (введение санкций) является отзывом их еще более тяжелого положения», – сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге, пообещав остаться с Киевом «в режиме односторонней дружбы».

    Он также увязал санкции с тем, что «кто-то старается оставить новой администрации США максимально тяжелое положение в нашем регионе». «Искусственное ухудшение отношений Грузии и Украины является частью этого сценария», – считает премьер-министр Грузии, отметивший, что Киев не принимает в данном случае «независимых решений».

    Коментарии (4)
    6 декабря 2024, 11:43 • Новости дня
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    @ Dwi Anoraganingrum/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Без участия США конфликт на Украине не возник бы и уже давно мог завершиться, ситуация может измениться после вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в конфликте на Украине. По его словам, без вмешательства США такая война не началась бы и давно бы завершилась. Премьер Венгрии отметил, что Украина не смогла бы оказывать сопротивление без американской поддержки, передает ТАСС.

    В своем выступлении на радиостанции Kossuth, венгерский лидер подчеркнул, что вокруг Украины сложилась критическая ситуация. Администрация Джо Байдена стремится оказать Киеву максимально широкую военную помощь. Орбан также раскритиковал высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о призыве молодежи на службу на Украине, назвав их опасными.

    Венгерский лидер выразил надежду, что с приходом к власти Дональда Трампа США изменят свою стратегию и начнут действовать в направлении мирного урегулирования.

    Ранее Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США. The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

    Лавров также заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации.

    Кроме того, Лавров назвал Карлсону условия для урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (22)
    5 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    The Guardian назвала основных кандидатов на пост премьера Франции
    The Guardian назвала основных кандидатов на пост премьера Франции
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Французский премьер-министр Мишель Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия, оставив президента Эммануэля Макрона перед сложной задачей выбора преемника. Основными кандидатами называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев.

    Как сообщает The Guardian, премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку после того, как его правительство было свергнуто в результате вотума недоверия. Это стало первым успешным вотумом недоверия за последние 60 лет, с момента, когда правительство Жоржа Помпиду было свергнуто в 1962 году.

    Вотум недоверия был инициирован левыми силами Национальной ассамблеи на фоне разногласий по поводу бюджета на следующий год. Ситуацию усугубило то, что Барнье продвинул законопроект о финансировании социальной сферы без голосования. Предложение о вотуме поддержала крайне правая Национальная партия, возглавляемая Марин Ле Пен, которая подчеркнула, что целью было «защитить французов» от «токсичного» бюджета.

    Президент Эммануэль Макрон, вернувшийся в Париж незадолго до голосования из поездки в Саудовскую Аравию, теперь должен выбрать нового премьер-министра. Основными кандидатами на этот пост называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев.

    Политическая ситуация в стране остается нестабильной, так как парламентские выборы не могут быть проведены до июля следующего года. Это создает препятствия для формирования нового правительства. В связи с этим в стране ожидаются забастовки государственных служащих, включая учителей и диспетчеров воздушного движения, которые выступают против мер экономии.

    Напомним, в Национальном собрании Франции приняли резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми силами. Левая оппозиция во Франции требует отставки президента Эммануэля Макрона и проведения досрочных президентских выборов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закономерным вотум недоверия правительству Франции, сформированному президентом Макроном.

    Коментарии (2)
    7 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    В США освободили улетевшую в Париж без билета россиянку

    Светлану Дали освободили из-под стражи после обвинения в незаконном перелете

    Tекст: Максим Попов

    Светлану Дали, обвиняемую в незаконном нахождении на борту самолета, освободили из-под стражи без залога, но при соблюдении более дюжины условий, включая запрет на посещение аэропортов, сообщил телеканал CNN.

    Американский суд освободил из-под стражи гражданку России Светлану Дали, обвиняемую в незаконном нахождении на борту самолета. Ей предъявили обвинение после того, как она улетела из Нью-Йорка в Париж без билета. Светлане Дали грозит до пяти лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Адвокат Дали заявил, что у его подзащитной нет семьи ни в США, ни в Европе, что не позволяет отпустить ее под залог. Он отметил, что вероятность ее повторного побега без билета крайне мала. Судья принял решение отпустить Дали без залога, но при условии соблюдения более дюжины условий.

    Среди условий освобождения – запрет на посещение аэропортов, обязательство сдать все проездные документы и соблюдение комендантского часа. Также Дали должна, если потребуется, пройти медицинское лечение.

    Напомним, в конце ноября Дали смогла пройти все пункты предполетного досмотра в аэропорту Кеннеди, не имея посадочного талона. Она прибыла в Париж рейсом Delta Air Lines и после возвращения в США была временно задержана.

    Ранее сообщалось, что первая попытка вернуть россиянку из Франции в США оказалась неудачной. На борту самолета она нарушила общественный порядок, из-за чего была высажена.

    Коментарии (2)
    6 декабря 2024, 12:11 • Новости дня
    Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
    Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Несколько граждан Ирака участвовали в радикальных акциях протеста в Тбилиси против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

    «В социальных сетях распространены кадры, вызвавшие большую обеспокоенность. Несколько участников акции во время столкновений с силами правопорядка кричат «Аллах Акбар». По нашим сведениям, это граждане Ирака», – отметила телекомпания.

    Официальных комментариев МВД Грузии пока нет.

    Накануне гражданин Украины был задержан в четверг в Тбилиси правоохранительными органами за участие в радикальных акциях протеста. У украинского гражданина изъяты баллоны с перцовым газом. Ранее в офисах оппозиционных партий МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Ранее на акциях были задержаны восемь граждан России и по одному – Великобритании и Белоруссии.

    Коментарии (3)
    5 декабря 2024, 11:24 • Новости дня
    Лукьянов объяснил причины политического кризиса во Франции

    Политолог Лукьянов: Во Франции начался полномасштабный политический кризис

    Лукьянов объяснил причины политического кризиса во Франции
    @ Juergen Hasenkopf/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При нынешнем составе Национального собрания Франции сформировать устойчивое правительство не представляется возможным. При этом от левых партий уже звучат призывы к отставке президента, к ним могут присоединиться и правые, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Ранее Национальное собрание приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье.

    «Все происходящее во Франции довольно предсказуемо. В последние пару дней стало понятно, что правая фракция, которая обладает наибольшей численностью в парламенте, больше не будет поддерживать кабинет министров», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Кабмин изначально был сформирован на условии, что «Национальное объединение» в правительство не входит, но поддерживает его в парламенте по ключевым вопросам. Поскольку эта история закончилась, правительству не суждено было устоять. На этом фоне Макрон, которого призвали к отставке, пытался воззвать к ответственности, указывая, что в такой тяжелый момент нельзя оставлять страну без полноценного кабмина», – детализировал собеседник.

    «Судя по всему, позиция правых ужесточилась в связи с попытками судить Ле Пен и добиться того, чтобы она не имела возможности участвовать в следующих президентских выборах. Ну а левые изначально были крайне возмущены тем, что Макрон сформировал правительство без их участия, хотя именно они заняли первое место на выборах летом», – продолжил спикер.

    «Что касается дальнейшего развития событий, есть несколько потенциальных сценариев. Первый вариант: Елисейский дворец пойдет на то, чтобы отдать, например, «Народному фронту» право формирования правительства с тем, чтобы к нему подключились центристы и, возможно, кто-то из умеренных республиканцев. Второй вариант: формировать правительство разрешат «Национальному объединению», чтобы потом на него попытаться свалить ответственность за проблемы», – указал аналитик.

    «Как бы то ни было, сейчас во Франции начинается период серьезной политической нестабильности и неопределенности для правительства. А параллельно левые уже призвали к отставке Макрона. Правые пока однозначно этого не говорят, но, в принципе, могут присоединиться в любой момент. Налицо полномасштабный политический кризис с не вполне понятным исходом», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. За вотум недоверия кабмину проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах. Как подчеркнул председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве, Конституция Франции требует от Барнье «подать президенту республики прошение об отставке», передает ТАСС.

    Правительство Франции будет отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года, передает РИА «Новости». Напомним, альянс левых партий потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Правое «Национальное объединение» заявило, что поддержит заявку левых на вотум недоверия правительству. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.

    При этом левая оппозиция требует отставки Макрона, настаивая на проведении досрочных президентских выборов, следует из заявления главы фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильды Пано. «В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эммануэль Макрон, который правит страной семь лет. Необходимы досрочные президентские выборы», – сказала она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли во Франции дойти дело до импичмента президента.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    МВД Грузии изъяло оружие у оппозиции

    В Грузии изъяли незарегистрированное оружие и деньги у оппозиции

    МВД Грузии изъяло оружие у оппозиции
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МВД Грузии во время обысков изъяло у оппозиции большое количество незарегистрированного оружия и значительные суммы денег, а также другие предметы, включая карты памяти и пиротехнику, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Министерство внутренних дел Грузии изъяло большое количество огнестрельного оружия и других предметов во время обысков офисов оппозиционных партий и квартиры, связанной с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили. Среди найденных вещей также были значительные суммы денег, карты памяти, компьютерная техника, шлемы, противогазы, пиротехника и «коктейли Молотова».

    По данным ведомства, из тайников, в частности, изъяты автоматы и пистолеты различных модификаций. Некоторые из них были зарегистрированы на имя Кезерашвили, обвиняемого в хищении более 5 млн евро у армии, однако десятки единиц оружия оказались незарегистрированными. Видео обысков было продемонстрировано для подтверждения находок.

    Кезерашвили, ранее упомянутый BBC в контексте расследования обмана европейских пенсионеров через кол-центры, сейчас скрывается за рубежом. В его бывшей квартире проживает Дмитрий Чиковани, близкий родственник Кезерашвили и один из лидеров «Единого национального движения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.

    Коментарии (5)
    Главное
    Лавров заявил, что Запад высчитывает дальность пуска «Орешника»
    Командование ВСУ сократило дезертирство у села Надия в ЛНР
    И. о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных
    Джеорджеску решил обжаловать отмену выборов в Верховном суде Румынии
    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области
    В Киеве прошла акция протеста родственников военных ВСУ
    Фермеры замуровали приемную экс-президента Франции Олланда

    Россия нашла валюту, которую никто не запретит

    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

    Перейти в раздел

    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

    Перейти в раздел

    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский холод – русская радость

      Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

      14 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Развяжет ли Трамп войну с Китаем

      Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Как Грузии не пойти по пути Украины

      Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............