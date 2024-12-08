Зурабишвили в Париже обсудила с Трампом и Маском ситуацию в Грузии

Tекст: Антон Антонов

«Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Я с нетерпением жду встречи с ним в нашей стране», – сообщила Зурабишвили в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

После этого она опубликовала сообщение, где заявила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии». «У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки», – заявила Зурабишвили.

Напомним, Трамп и Зурабишвили посетили Париж для участия в церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама)

В столице Франции она также встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Кроме того, в Париже прошла встреча Трампа, Макрона и Зеленского.