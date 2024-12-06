Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже
AFP: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже на церемонии открытия Нотр-Дама
Глава киевского режима Владимир Зеленский и избранный президент Дональд Трамп могут встретиться в Париже на церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), пишет AFP.
Согласно источнику AFP, близкому к организаторам событий, оба президента должны прибыть во Францию в ближайшие дни, передает Ura.ru. Ожидается, что на церемонии соберутся главы порядка 50 стран.
Реставрация собора Нотр-Дам, который является одним из самых известных в мире архитектурных памятников, стоит порядка 700 млн евро. Финансирование ведется за счет зарубежных источников.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончании конфликта.