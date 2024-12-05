Путин заявил о ликвидации более 150 свалок в 60 регионах России

Путин заявил о ликвидации более 150 свалок в 60 регионах

Tекст: Дарья Григоренко

«В рамках национального проекта «Экология» в 60 регионах ликвидировано 242 объекта от накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям», – сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

«Теперь эти объекты ликвидированы, а их территория рекультивирована, что сделало комфортнее и безопаснее жизнь более 20 млн человек», – подчеркнул российский лидер.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что к концу 2024 года в целом по стране должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов.