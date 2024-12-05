Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин заявил о ликвидации более 150 свалок в 60 регионах России
Путин заявил о ликвидации более 150 свалок в 60 регионах
Президент России Владимир Путин заявил о ликвидации 157 крупных свалок в 60 регионах, что улучшило условия жизни для более 20 млн человек.
«В рамках национального проекта «Экология» в 60 регионах ликвидировано 242 объекта от накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям», – сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.
«Теперь эти объекты ликвидированы, а их территория рекультивирована, что сделало комфортнее и безопаснее жизнь более 20 млн человек», – подчеркнул российский лидер.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что к концу 2024 года в целом по стране должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов.