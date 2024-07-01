С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.2 комментария
Патрушев: В стране должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в городах
К концу 2024 года в целом по стране должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном ликвидации свалок в рамках нацпроекта «Экология».
«В соответствии с задачей, обозначенной президентом, к концу 2024 года в целом по стране должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов. Совокупно – 191 объект», – сказал Патрушев. Он отметил, что работа ведется с 2019 года в рамках федерального проекта «Чистая страна», на эти цели предусмотрено порядка 55 млрд рублей. Это сумма на 6 лет, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Свалки не просто портят внешний облик городов, населенных пунктов, главное – они наносят вред окружающей среде и негативно влияют на качество жизни граждан. Полная ликвидация объектов, которые заложены в федпроекте, должна положительно сказаться на условиях жизни порядка 20 млн человек. По словам вице-премьера, за прошедшие годы большая часть запланированных мероприятий уже реализована. По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах.
При этом были отмечены риски несвоевременного завершения работ в Архангельской, Мурманской, Брянской и Кировской областях, а также Республике Бурятия. Дмитрий Патрушев призвал субъекты усилить контроль за реализацией мероприятий на местах. Кроме того, регионам поручено представить в Минприроды России актуализированные графики проведения работ, предусмотрев их завершение до 20 ноября, а также завершить корректировку проектно-сметной документации и получить заключение экспертиз.