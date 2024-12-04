Вертолет с туристами совершил жесткую посадку во Владивостоке

Вертолет с тремя туристами жестко сел во Владивостоке, прокуратура проводит проверку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вертолет Robinson, принадлежащий ООО «Гранат», с тремя пассажирами на борту, 1 декабря около 19:40 совершил жесткую посадку недалеко от посадочной площадки в городе Артеме Приморского края, сообщает РИА «Новости». По предварительным данным, никто из пассажиров и экипажа не пострадал, однако воздушное судно получило значительные повреждения.

Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Будет оценено, как были соблюдены обязательные требования при подготовке судна к вылету, а также аэронавигационное обеспечение полетов и действия собственника по информированию уполномоченных органов об авиапроисшествии.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте уточнило, что жесткая посадка произошла при подлете к посадочной площадке. В результате происшествия вертолет получил повреждения рулевого и несущего винтов, хвостовой балки и шасси. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

В следствии также сообщили, что вертолет перевозил туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кировской области погибли три человека, также открыто уголовное дело в связи с этим крушением, а в Нижегородской области пострадали пять человек после жесткой посадки другого вертолета.