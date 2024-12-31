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Мужчина потерял 12 родственников в катастрофе в Муане
Южнокореец потерял 12 членов семьи в катастрофе Boeing 737-800 в Муане
Житель Южной Кореи потерял 12 родственников в катастрофе Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муана.
Гражданин Южной Кореи потерял 12 членов своей семьи из-за катастрофы Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air в Муане, передает «Российская газета». На борту самолета находились 181 пассажир, из которых выжили только два члена экипажа.
Самолет при посадке на брюхо врезался в стену в конце взлетно-посадочной полосы и загорелся. Выжили только один стюард и одна стюардесса. Один из родственников жертв, оставшийся в живых, находился в Таиланде с семьей, однако по рабочим вопросам был вынужден вернуться в Индию.
Мужчина, имя которого не разглашается, рассказал агентству Yonhap о своем горе: «Я единственный выживший из большой семьи».
Он вспоминает, как его дочь недавно сказала, что они собираются отпраздновать день рождения дедушки. В настоящее время мужчина возвращается в Южную Корею, чтобы пройти тест ДНК для идентификации родственников.
Родственники погибших с воскресенья прибывают в аэропорт Муана, требуя объяснений от властей и ускоренной идентификации останков. На вторник были возвращены останки только четверых. Южная Корея объявила о пересмотре правил, связанных с бетонной стеной на взлетно-посадочной полосе, виновной в катастрофе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, родственник одного из пассажиров авиакомпании Jeju Air обнародовал его последние сообщения.
Крушение самолета в Южной Корее произошло из-за сочетания нескольких неблагоприятных факторов, включая ограниченность посадочной полосы и неисправности двигателя и шасси, что привело к гибели 179 человек, отмечали СМИ.
Два диспетчера находились на посту в момент катастрофы самолета в аэропорту Муан.