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Два авиадиспетчера работали во время катастрофы в Южной Корее
Два авиадиспетчера дежурили во время катастрофы в аэропорту Муан
Два диспетчера находились на посту в момент катастрофы самолета в аэропорту Муан, унесшей жизни 179 человек. Чжу Чжон Ван сообщил, что опыт работы одного диспетчера составлял пять лет, а второго – три с половиной года.
Как передает ТАСС, во время авиакатастрофы в аэропорту Муан на посту находилось два авиадиспетчера. Директор департамента гражданской авиации Южной Кореи Чжу Чжон Ван сообщил, что у одного из диспетчеров пять лет опыта, у другого – три года и шесть месяцев. Запись их переговоров с экипажем передана следствию и находится на стадии анализа.
Комиссия по расследованию происшествий на воздушном и железнодорожном транспорте провела беседу с диспетчерами. Ее содержание может быть обнародовано по решению властей. Агентство Ренхап сообщает, что аэропорт Муан будет закрыт до 7 января.
Катастрофа произошла после столкновения самолета с птицами. Диспетчерская вышка предупредила об опасности, но через две минуты пилот сообщил о столкновении. По предварительной информации, неисправность шасси, вызванная столкновением, привела к трагедии. Пилоты предприняли попытку посадить самолет на фюзеляж, но удар о конструкцию в конце полосы спровоцировал взрыв и возгорание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крушение самолета в Южной Корее произошло из-за сочетания нескольких неблагоприятных факторов, включая ограниченность посадочной полосы и неисправности двигателя и шасси, что привело к гибели 179 человек. Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 на территории страны после серьезного крушения в аэропорту Муан. Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур после авиакатастрофы в Муане.