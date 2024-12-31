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Троих пострадавших в авиакатастрофе под Актау россиян выписали из больниц
Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета под Актау, выписаны из больниц, шестеро продолжают лечение, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета под Актау, выписаны из больниц, передает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
По его словам, в стационарах продолжают лечение шесть человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии, а еще трое, в том числе ребенок, в состоянии средней тяжести.
Кузнецов подчеркнул, что все оставшиеся пациенты получают необходимое медицинское лечение. Он также отметил, что пострадавшие россияне, которые уже были выписаны из больницы, должны продолжать наблюдение и восстановление амбулаторно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пострадавших при крушении самолета в Казахстане доставили в Москву, а казахстанские власти направили черные ящики самолета Azerbaijan Airlines в бразильский Центр CENIPA для расшифровки, доверив расследование экспертизе центра, обладающего необходимым оборудованием и сертификацией.