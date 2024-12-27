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Умер Осаму Судзуки, руководивший Suzuki более 40 лет
Осаму Судзуки, возглавлявший компанию Suzuki более 40 лет, умер от лимфомы в 94 года
Осаму Судзуки, сделавший компанию Suzuki одним из мировых лидеров, умер в возрасте 94 лет от лимфомы.
На 94-м году жизни умер Осаму Судзуки, который на протяжении более 40 лет руководил компанией Suzuki и сделал ее одним из крупнейших игроков автомобильной индустрии, передает ТАСС. Причиной смерти стала лимфома.
Осаму Судзуки начал свою карьеру в компании в 1958 году после женитьбы на дочери одного из основателей. Взяв фамилию жены, он в 1978 году стал президентом компании. Он сделал акцент на производстве компактных автомобилей, ориентируясь на рынки Японии, Индии, Юго-Восточной Азии и Венгрии. Такие машины стали визитной карточкой Suzuki и позволили компании долгое время удерживать лидирующие позиции в своей нише.
Под руководством Осаму Судзуки продажи компании выросли в 10 раз. Хотя Suzuki уступает более крупным корпорациям в Японии, в Индии она занимает более 40% рынка автомобилей.
В 2015 году Осаму Судзуки покинул пост президента компании, передав руководство своему сыну Тосихиро Судзуки. Как писала газета ВЗГЛЯД, ровно год назад Гастон Глок, основатель компании Glock, скончался в возрасте 94 лет, тогда компания заявила, что он произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах.