Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Суд освободил основателя «Т-платформы» по УДО
Суд Москвы освободил по УДО основателя «Т-платформы» Опанасенко
Бабушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении основателя «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, осужденного за мошенничество с ущербом в 357 млн рублей.
Суд условно-досрочно освободил основателя компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, осужденного на пять лет колонии за мошенничество, передает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство Опанасенко об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы», – сообщили в суде.
Ранее в октябре Мосгорсуд ужесточил наказание Опанасенко до пяти лет лишения свободы. В мае 2023 года Мещанский суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере и приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В пользу МВД был взыскан ущерб в размере 357 млн рублей.
Уголовное дело в отношении Опанасенко было возбуждено в марте 2019 года из-за контракта на поставку в МВД автоматизированных рабочих станций с процессором «Байкал-Т1». Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По данным обвинения, переданное оборудование не соответствовало техническим требованиям МВД, а сумма госконтракта в более чем 350 млн рублей была квалифицирована как ущерб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Мещанский суд Москвы приговорил основателя компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко к двум годам и четырем месяцам заключения за мошенничество.
В 2013 году российский разработчик «Т-Платформы» завершил проект по созданию прототипа вычислительной системы для разработки суперкомпьютеров нового поколения по заказу и при финансовой поддержке Минобрнауки.