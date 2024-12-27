Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.3 комментария
NYT: Байден и его команда поддержали Израиль и Южную Корею вопреки интересам США
Администрация действующего президента Джо Байдена поддержала Южную Корею и Израиль, которые, между тем, подрывают американские интересы и принципы, пишет The New York Times.
В частности, на последней встрече с лидерами стран G20 в Бразилии Байден акцентировал внимание на успешном улучшении отношений, передает The New York Times.
Госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с дипломатами G7 отметил усиление связей с мировыми демократиями. Однако на практике некоторые ключевые партнеры действовали вразрез с озвучиваемыми принципами демократии и прав человека, пишет газета.
По информации издания, Стивен Вертхайм из Carnegie Endowment for International Peace отметил, что политика Байдена характеризуется поддержкой «несовершенных партнеров», что приводит к рискам эскалации и урону репутации США. По его мнению, это одна из отличительных черт внешней политики Байдена.
Кроме того, серьезные проблемы возникли в отношениях с лидерами Афганистана, Южной Кореи, Израиля и ОАЭ. Несмотря на очевидное разногласие с этими странами, администрация Байдена предпочитает сохранять молчание, оправдывая такое поведение необходимостью противодействия влиянию России, Ирана, Северной Кореи и Китая.
Особенно негативно на общественное мнение повлияла поддержка Израиля в его военных действиях против ХАМАСа в Газе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден ранее ставил Израилю ультиматумы в связи с продвижением военной операции к городу Рафах, где могут оказаться зажатыми танками сотни тысяч людей, а также переходил на обсценную лексику в своих высказываниях.