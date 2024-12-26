Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.0 комментариев
Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области
Марочко сообщил о взятии под контроль российскими войсками ключевых опорных пунктов в Загрызово
Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, взяв под контроль важные опорные пункты, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, благодаря грамотным действиям командования российских войск удалось ослабить украинские силы в в Загрызово в Харьковской области, куда зашли ВС России, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что российские военные теперь контролируют важные опорные пункты, ранее удерживаемые украинскими боевиками. Он также указал, что укомплектованность личным составом вооруженных сил Украины на некоторых участках фронта снизилась ниже 50%, что вынудило украинские подразделения отступать и искать возможности для восполнения потерь.
Эксперт пояснил, что подобное положение дел создало бреши в обороне украинских войск, которые эффективно использовали российские штурмовые подразделения. В результате, по словам Марочко, российские войска продолжают наступление и занимают стратегически важные позиции в регионе.
Ранее Марочко заявил, что российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о продвижении ВС России на юге Купянска к реке Оскол после освобождения Лозовой в Харьковской области.
Также сообщалось, что российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.