Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.4 комментария
Кабмин одобрил запрет на богослужения в многоквартирных домах
Правительство России поддержало законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах при условии его доработки, что связано с отсутствием четких критериев систематичности религиозных мероприятий.
Законопроект предполагает также запрет на систематическое проведение подобных мероприятий в жилых помещениях, сообщает ТАСС.
В документе, который оказался в распоряжении агентства, отмечается поддержка проекта при условии его доработки. Основная причина для этого – отсутствие в федеральном законе четких критериев, определяющих систематичность проведения религиозных мероприятий. Это, как полагают в правительстве, может вызвать трудности в правоприменении.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности отметила, что предложенные изменения могут не соответствовать принципу правовой определенности. Законопроекту необходимо уточнение, чтобы избежать потенциальных правоприменительных сложностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить проведение публичных богослужений и религиозных обрядов в нежилых помещениях многоквартирных домов, чтобы уменьшить недовольство жителей и обеспечить их безопасность.