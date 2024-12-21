В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.29 комментариев
Стала известна причина смертельного ДТП с микроавтобусом в ЛНР
Причиной смертельного ДТП в ЛНР с микроавтобусом стали действия водителя «Субару»
В Луганской Народной Республике легковушка не уступила дорогу микроавтобусу, что привело к трагическому ДТП с семью погибшими и девятью пострадавшими.
Как передает ТАСС, водитель легкового автомобиля «Субару Импреза» не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу на перекрестке в ЛНР, в результате чего произошло смертельное ДТП. В аварии погибли семь человек, включая обоих водителей и пятерых пассажиров микроавтобуса.
Инцидент произошел на трассе Ровеньки – Дьяково, где рейсовый микроавтобус следовал по маршруту Ростов – Красный Луч. Микроавтобус «Мерседес Спринтер» двигался по главной дороге, когда «Субару Импреза» выехала со второстепенной.
На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета по региону, которые возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Девять человек получили различные травмы и были доставлены в местные медицинские учреждения для оказания помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с рейсовым микроавтобусом и легковым автомобилем в ЛНР пострадали девять человек, включая подростка, которые получили легкие и травмы средней степени тяжести. В ЛНР на трассе Должанский – Киев при столкновении микроавтобуса и автомобиля погибли семь человек, включая обоих водителей.