Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.0 комментариев
Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.
«Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.
Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.