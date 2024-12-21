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    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    Медведчук: Зеленский использовал ненормативную лексику из-за бессилия перед Россией
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    20 комментариев
    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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    20 декабря 2024, 19:55 • Видео
    В Евросоюзе отменили «победу Украины»

    Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

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    20 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину

    Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января

    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра.

    Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».

    Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

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    20 декабря 2024, 19:33 • Новости дня
    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ

    Киркоров лишил Ивлееву роли в новогоднем фильме ТНТ «Небриллиантовая рука»

    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не появится в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на ТНТ, так как он не согласился сниматься с ней в одном кадре.

    Киркоров в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не будет участвовать в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на канале ТНТ, передает РИА «Новости».

    Певец выразил свое негодование по поводу слухов о ее участии и заявил, что обозначил свою позицию авторам фильма и продюсеру Тине Канделаки. «Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам »Небриллиантовой руки« и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь», – написал Киркоров в своей социальной сети.

    Певец также пожелал Ивлеевой всего хорошего в ее карьере и выразил надежду на высокие рейтинги и популярность новогоднего фильма в праздничную ночь. Киркоров добавил, что устал от частых упоминаний имени Ивлеевой и хочет поставить точку в обсуждении этого вопроса.

    В прошлом году в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

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    21 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского

    Небензя обвинил Зеленского в попытках спровоцировать Россию на эскалацию и в срыве любых мирных инициатив

    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН назвал Зеленского «терпящим катастрофические неудачи на поле боя просроченным украинским президентом», передает РИА «Новости».

    «Мир для него – это самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», – сказал Небензя.

    По словам постпреда, Зеленский боится, что придется «отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа». В связи с этим Киев «отвергает одну за другой мирные инициативы», например, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

    Небензя заявил, что теракт против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает «человеконенавистническую и террористическую» сущность киевского режима. Западных кураторов Киева Небензя назвал соучастниками этого и подобных преступлений.

    Он заверил, что Москва продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине. По словам постпреда, «есть все основания полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие». Небензя призвал «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».

    Напомним, Орбан предложил Москве и Киеву обменять пленных и ввести рождественское перемирие, но Украина категорически отказалась от этих инициатив. Украинский МИД назвал предложение Венгрии «аморальными манипуляциями». Орбан повторно предложил обмен пленными между Россией и Украиной на Рождество.

    Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник. По подозрению в совершении теракта задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт.

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    20 декабря 2024, 15:09 • Новости дня
    ВСУ сообщили об отводе войск из-под Курахова

    Группировка ВСУ «Хортица» заявила об отступлении южнее Курахова в Донбассе

    ВСУ сообщили об отводе войск из-под Курахова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины отступили с позиций южнее Курахова в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими войсками, сообщила группировка «Хортица».

    Группировка ВСУ «Хортица» заявила о решении отойти с позиций, расположенных к югу от Курахова в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими силами, сообщает РИА Новости.

    В заявлении, размещенном в Telegram-канале группировки, говорится, что информация о пребывании отдельных подразделений украинских сил в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое не соответствует действительности.

    «Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений... из соответствующего района во избежание окружения», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военным в Курахово было приказано удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, а российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР и ранее уже зачистили так называемый южнокураховский котел.

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    20 декабря 2024, 14:41 • Новости дня
    Украинский TikTok-блогер Артур Бабич переехал в Россию

    Украинский блогер Артур Бабич с 14 млн подписчиками в TikTok переехал в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский блогер Артур Бабич, имеющий 14 млн подписчиков в TikTok, решил навсегда остаться в России и планирует получить российский паспорт.

    Бабич заявил, что не планирует больше покидать страну и рассчитывает получить российский паспорт, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По словам блогера, Россия привлекает его наличием аудитории и возможностью легче создавать контент.

    После начала специальной военной операции Бабич покинул Россию и некоторое время жил в США, но столкнулся с финансовыми трудностями. Затем он переехал в Армению, однако и там ему не понравилось.

    Артур Бабич родился в Кривом Роге. Его юмористические видеоролики обрели популярность в интернете, после чего его пригласили в тиктокерский дом Dream Team House.

    В ноябре 2022 года Бабич и Даня Милохин, покинувшие Россию, исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

    Ранее певец Даня Милохин признал, что исполнение гимна Украины стало причиной его ненависти в России, и он согласился, что это могло «звучать так себе».

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    20 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    @ Игорь Руссак/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что больше не получает удовольствия от спектакля «Щелкунчик».

    По его словам, это связано с тем, что постановка стала частью его повседневной жизни, передает телеканал «360».

    Он также отметил, что «Щелкунчик» будет существовать, пока существует мир, и завершить это невозможно. «Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», – заявил Цискаридзе.

    Он добавил, что работа его группы начинается уже в сентябре. Это связано с тем, что в его школе каждый год формируется новая труппа. Роли распределяются заново: те, кто играл мышей, переходят к вальсу, а солдатики становятся мышами. Цискаридзе подчеркнул, что в театрах замена десяти или пятнадцати человек не составляет труда, но у него приходится начинать все с нуля.

    Ранее Цискаридзе заявил, что билеты в государственные театры должны стать доступнее, как это было в Советском Союзе, когда стоимость самого дорогого билета не превышала трех рублей.

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    20 декабря 2024, 13:28 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Запада на предложение Путина о «технологичной дуэли»

    Спикер МИД Захарова призвала Запад оценить условия, которые предлагает другим странам

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на реакцию Запада на предложение президента Владимира Путина о проведении «высокотехнологичной дуэли» с использованием системы «Орешник», напомнив о западной риторике ударов «вглубь России».

    В своем Telegram-канале дипломат выступила с критикой реакции западных стран на предложение Путина провести так называемую высокотехнологичную дуэль.

    Захарова, комментируя данное предложение, обратила внимание на то, что риторика западных лидеров часто включает обсуждение ударов «вглубь России», и что это не вызывает у них шока или возмущения.

    «Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах «вглубь России». И ведь никто не падает в обморок от подобных заявлений», – отметила она.

    Также спикер МИД подчеркнула, что такая риторика о «нанесении России стратегического поражения» уже укоренилась в менталитете НАТО и выделяются миллиарды на ее реализацию.

    В связи с этим Захарова предложила западным лидерам задуматься, каково жить в тех же условиях, которые они готовы предложить другим.

    Накануне в ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».

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    20 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство России итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Джанкарло дель Монако, итальянскому оперному режиссеру и сыну знаменитого тенора Марио дель Монако.

    Джанкарло дель Монако, родившийся в 1943 году в Венеции, дебютировал в 1991 году в Метрополитен-опере с постановкой оперы «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини, передает ТАСС.

    За свою карьеру он осуществил более ста постановок в наиболее известных театрах мира. Среди его работ – опера Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась в ноябре этого года в Большом театре. Дель Монако также известен как режиссер-постановщик и сценограф данной оперы.

    В октябре Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману.

    Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине.

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    20 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, есть пострадавшие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов.

    В результате нападения повреждены социальные объекты, не обошлось без пострадавших, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости». По его словам, было около 15 прилетов.

    «Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты... Ракеты прилетели, массированный обстрел города... Около 15 прилетов», – сообщил Белоусов.

    В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российские силы выбьют ВСУ из Курской области.

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    21 декабря 2024, 09:10 • Новости дня
    Беспилотник атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением беспилотного летательного аппарата на здание.

    Оперативные службы Казани были вызваны к жилому комплексу «Лазурные небеса» после получения сообщения о падении беспилотника на здание, передает ТАСС.

    На данный момент информации о пострадавших не поступало.

    По словам очевидцев, БПЛА врезался в строение, вызвав частичные повреждения фасада. На месте работают специалисты, которые оценивают ущерб и проводят расследование причин инцидента.

    Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

    Как сообщали в Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Республикой Татарстан.

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    20 декабря 2024, 18:07 • Новости дня
    Белоусов вручил Звезду Героя России вдове генерала Кириллова
    Белоусов вручил Звезду Героя России вдове генерала Кириллова
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил звезду Героя России вдове погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.

    Об этом сообщил телеканал «Звезда», передает ТАСС. В сообщении отмечается, что героизм, отвага и самоотверженность генерала Кириллова были отмечены в указе президента Владимира Путина, который посмертно удостоил его высшей государственной награды.

    Также министр передал орден Мужества вдове подполковника Ильи Поликарпова, который погиб вместе с Кирилловым при исполнении служебного долга.

    Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.

    Сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу присутствовали на церемонии прощания с начальником войск химической, радиационной и биологической защиты ВС России генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым

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    21 декабря 2024, 10:40 • Новости дня
    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    FT: Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды на встрече лидеров ЕС по вопросу конфискации и использования замороженных российских активов, пишет Financial Times.

    По данным газеты, инцидент произошел в Брюсселе на встрече лидеров Евросоюза, где Шольц выразил недовольство предложением Дуды конфисковать и потратить замороженные российские активы, передает РИА «Новости».

    На встрече канцлер резко отреагировал на предложение польского президента, отметив, что подобная идея уже несколько раз была отвергнута.

    Издание подчеркивает, что Шольц был «в ярости» от того, что эта тема вновь поднята.

    «Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!» – заявил Дуде канцлер ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность обхода без судебных процедур по расчету ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    21 декабря 2024, 02:49 • Новости дня
    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве

    Заявление советника комитета Рады Волянского о планах Киева по мобилизации 18-летних вызвало скандал на Украине

    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18-20 лет в начале 2025 года. В Раде уже заявили, что его лишат статуса советника.

    Волянский в эфире новостного YouTube-канала отметил, что европейские и американские партнеры с 2022 года настаивают на снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

    «Поэтому когда меня спрашивают, снизится ли он, то, конечно, снизится. Например, в следующем году, я думаю, в первых месяцах – январь, февраль, март – будет принято такое решение по снижению мобилизационного возраста», – приводит его слова ТАСС.

    Ведущая была шокирована этим заявлением и напомила о обещаниях украинского лидера Владимира Зеленского не снижать мобилизационный возраст. Однако Волянский настаивал на том, что обсуждение этого вопроса продолжается, чтобы определить общественные настроения. Волянский заявил, что украинская администрация согласится на требования США, которые могут пойти на сокращение или прекращение военной помощи.

    Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что на следующем заседании будет поднят вопрос о лишении Волянского статуса советника. Он назвал высказывания Волянского «малопонятными и спекулятивными». Член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский также оспорил наличие законодательных инициатив по снижению возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а разногласия по этому вопросу стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном.

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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

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    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

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    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Подводные камни успеха Турции в Сирии

      Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

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    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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