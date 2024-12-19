Стоимость такси в Москве резко выросла из-за непогоды

Tекст: Дарья Григоренко

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве вечером резко выросла стоимость поездок на такси. Отмечается, что цена увеличилась в среднем в два-четыре раза. В приложении «Яндекс такси» указано, что количество заказов превышает доступное количество машин. «Из-за плохой погоды», – отмечается в уведомлении приложения, передает ТАСС.

В приложении «Ситимобил» спрос на поездки оказался выше обычного. Это привело к повышению цен с целью привлечения большего числа водителей и обеспечения высокой скорости подачи автомобилей.

«Яндекс Go» ранее объяснял, что в снегопады и заморозки увеличение цен связано с уменьшением скорости потока машин на 20%, увеличением длительности поездок и снижением количества водителей на маршрутах.

Столичный департамент транспорта призвал жителей использовать общественный транспорт для передвижений по городу. Уровень загруженности дорог достиг восьми баллов из десяти возможных, что говорит о высокой плотности движения даже до начала вечернего часа пик.

Синоптики на этой неделе предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве.

Ранее сообщалось, что ФАС России может применить антимонопольные меры к «Яндекс Такси» из-за неясности с тарифами.

В сентябре клиенты «Яндекс.Такси» столкнулись с проблемой лишних списаний за несостоявшиеся поездки из-за технического сбоя, из-за которого деньги списывались в течение нескольких часов.