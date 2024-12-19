Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.6 комментариев
Стоимость такси в Москве резко выросла из-за непогоды
В Москве из-за непогоды стоимость такси вечером увеличилась в среднем в 2-4 раза, что связано с увеличением спроса на поездки и снижением количества доступных машин, сообщили СМИ.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве вечером резко выросла стоимость поездок на такси. Отмечается, что цена увеличилась в среднем в два-четыре раза. В приложении «Яндекс такси» указано, что количество заказов превышает доступное количество машин. «Из-за плохой погоды», – отмечается в уведомлении приложения, передает ТАСС.
В приложении «Ситимобил» спрос на поездки оказался выше обычного. Это привело к повышению цен с целью привлечения большего числа водителей и обеспечения высокой скорости подачи автомобилей.
«Яндекс Go» ранее объяснял, что в снегопады и заморозки увеличение цен связано с уменьшением скорости потока машин на 20%, увеличением длительности поездок и снижением количества водителей на маршрутах.
Столичный департамент транспорта призвал жителей использовать общественный транспорт для передвижений по городу. Уровень загруженности дорог достиг восьми баллов из десяти возможных, что говорит о высокой плотности движения даже до начала вечернего часа пик.
Синоптики на этой неделе предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве.
Ранее сообщалось, что ФАС России может применить антимонопольные меры к «Яндекс Такси» из-за неясности с тарифами.
В сентябре клиенты «Яндекс.Такси» столкнулись с проблемой лишних списаний за несостоявшиеся поездки из-за технического сбоя, из-за которого деньги списывались в течение нескольких часов.