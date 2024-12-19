Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Путин посоветовал вместо запрета порносайтов создавать более интересную альтернативу
Президент России Владимир Путин признал глобальную проблему популярности порносайтов и подчеркнул необходимость создания более привлекательных альтернатив.
Журналистка телеканала «Спас» Ксения Аксенова в ходе прямой линии задала Путину ряд вопросов, затрагивающих запрет абортов и порносайтов, а также вопрос захоронения тела Ленина.
«Порносайты, по-моему, смотрят во всем мире, – подчеркнул Путин. – Это не только наша беда, это беда многих других стран».
Российский лидер добавил, что запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить альтернативу, «более интересную, чем порносайты». «Чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт и сказал: «Ну, слушайте, я это уже видел, а мне хочется посмотреть что-то другое». Чтобы захватывало человека», – пошутил глава государства.
Говоря о захоронении тела Ленина, Путин отметил, что это чрезвычайно чувствительный и острый вопрос. Он подчеркнул, что такие вопросы не подходят для обсуждения на расширенной пресс-конференции или прямой линии.