Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Путин попросил не ругать чиновников
Президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции призвал не ругать чиновников.
Так, по его словам, процесс принятия решений бывает непростым, и необходимо поручение президента, передает РИА «Новости».
«Не нужно здесь ругаться на чиновников. Дело в чем? Дело в том, что процесс принятия решения, он непростой, и когда вопрос доходит до меня, то это, как правило, такие вопросы, такие проблемы, к решению подходов есть разные точки зрения. И одни коллеги считают, что решать это таким способом, другие – таким способом. И поручение, как правило, нужно для того, чтобы определиться. Вот есть спор какой-то, есть развилка, как говорят в правительстве, такая при решении какого-то вопроса. Тогда коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное, что называется, командирское решение», – отметил Путин.
В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».