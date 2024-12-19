МИД Австрии предложил использовать санкции ЕС в переговорах с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse отметил, что санкции против России не должны быть самоцелью, передает ТАСС.

По его мнению, Европейский союз может использовать их в качестве разменной монеты на будущих переговорах с Москвой.

Однако, по мнению дипломата, на данный момент он не наблюдает готовности к диалогу со стороны Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. Как сообщалось, политолог объяснил победу правых на выборах недовольством избирателей действиями правительства. В результате выборов Австрия открыла счет поражений либералов в Европе.