Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
МИД Австрии предложил использовать санкции ЕС в переговорах с Россией
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что санкции против России не должны становиться самоцелью, но могут служить инструментом на переговорах.
Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse отметил, что санкции против России не должны быть самоцелью, передает ТАСС.
По его мнению, Европейский союз может использовать их в качестве разменной монеты на будущих переговорах с Москвой.
Однако, по мнению дипломата, на данный момент он не наблюдает готовности к диалогу со стороны Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. Как сообщалось, политолог объяснил победу правых на выборах недовольством избирателей действиями правительства. В результате выборов Австрия открыла счет поражений либералов в Европе.