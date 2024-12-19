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Сырский доложил британскому адмиралу о сложной ситуации на фронте
Сырский доложил адмиралу Радакину о сложной ситуации на линии фронта
Ситуация на фронте на Украине остается «чрезвычайно сложной», о чем главком ВСУ Александр Сырский сообщил адмиралу Тони Радакину, отметив при этом, что Британия планирует увеличить поддержку Киева в 2025 году.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином, передает ТАСС. В беседе Сырский сообщил, что обстановка на фронте остается «чрезвычайно сложной» для украинской армии.
Сырский отметил, что ознакомил британского коллегу с текущей оперативной обстановкой на линии фронта. Также он подчеркнул, что адмирал Радакин заверил его в «неизменной поддержке Киева», которая будет увеличена в 2025 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский признал слабую подготовку младших офицеров ВСУ. Он рассказал о планах контратак ВСУ на фоне сложной ситуации на фронте. Сырский пожаловался НАТО на тяжелые условия для украинской армии в текущей ситуации на фронте.