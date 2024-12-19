В Киргизии задержали 22 члена экстремистской организации

Tекст: Александра Юдина

Известно, что киргизском городе Джалал-Абад была нейтрализована крупная ячейка экстремистской организации, в результате операции задержаны 22 человека, включая лидеров ячейки, передает ТАСС.

По данным издания Vesti.kg, задержанные на протяжении нескольких лет занимались активной пропагандой деструктивной идеологии среди местного населения. Они вербовали новых членов, создавали фейковые аккаунты в интернете и использовали подпольную типографию для тиражирования экстремистских материалов.

Среди задержанных – лидер ячейки, пять наставников и восемь преподавателей, каждый из которых руководил несколькими учениками.

В ходе обысков силовики изъяли большое количество экстремистской литературы, а также компьютерное и копировальное оборудование. Все задержанные помещены в СИЗО ГКНБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла в Крыму ячейку террористов, которые распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. Кроме того, за два дня были арестованы десять членов этой ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами».