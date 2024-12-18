Грузинские радикалы начали угрожать игнорирующим их акции гражданам

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы не забудем молчания каждого из вас. Те, кто сегодня молчат, хорошо знают, куда идет эта страна. Но вы ждете победы режима и готовитесь стать частью элиты угнетателей», – заявил он.

Джапаридзе назвал отказывающихся от участи в акциях «гнилыми оппортунистами» и также использовал нецензурные высказывания.

В свою очередь, бывший премьер-министр Георгий Гахария, глава партии «За Грузию», призвал государственных служащих «не быть заложниками властей» и «выйти на улицы».

Ранее ежедневные акции протеста в Грузии, начавшиеся 28 ноября после решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, стали вызывать ироничные комментарии в социальных сетях из-за неуклюжих попыток придать им характер профессионального или группового протеста.