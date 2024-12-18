Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Грузинские радикалы начали угрожать игнорирующим их акции гражданам
Радикальный грузинский оппозиционер Зураб Джапаридзе, глава партии «Гирчи» («Шишка») – больше свободы», пригрозил гражданам страны, игнорирующим проходящие с 28 ноября акции протеста против решения властей не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, серьезными неприятностями в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы не забудем молчания каждого из вас. Те, кто сегодня молчат, хорошо знают, куда идет эта страна. Но вы ждете победы режима и готовитесь стать частью элиты угнетателей», – заявил он.
Джапаридзе назвал отказывающихся от участи в акциях «гнилыми оппортунистами» и также использовал нецензурные высказывания.
В свою очередь, бывший премьер-министр Георгий Гахария, глава партии «За Грузию», призвал государственных служащих «не быть заложниками властей» и «выйти на улицы».
Ранее ежедневные акции протеста в Грузии, начавшиеся 28 ноября после решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, стали вызывать ироничные комментарии в социальных сетях из-за неуклюжих попыток придать им характер профессионального или группового протеста.