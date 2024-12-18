Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
В Бразилии плавучая рождественская ель рухнула во время шторма
В Бразилии во время шторма рухнула 56-метровая ель, погиб рабочий и двое ранены
Во время шторма в бразильском муниципалитете Марика рухнула плавучая рождественская ель высотой 56 метров, что привело к гибели одного человека и ранениям у двоих.
Плавучая рождественская ель высотой 56 метров рухнула в бразильском муниципалитете Марика, штат Рио-де-Жанейро, передает РИА «Новости». Инцидент случился во время шторма и сильного ветра, когда конструкция стояла на воде недалеко от берега. В результате падения погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает портал G1.
Как отмечается, гражданская полиция проводит расследование данного происшествия.