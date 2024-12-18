Следователи объявили в международный розыск второго участника теракта в «Зарядье»

Следователи объявили в международный розыск второго участника теракта в парке «Зарядье»

Tекст: Александра Юдина

По словам источника в правоохранительных органах, изначально преступление планировалось двумя лицами, но второй подозреваемый скрылся, что и послужило основанием для объявления его в розыск, передает ТАСС.

На данный момент уголовное дело в отношении данного лица выделено в отдельное производство.

Напомним, убийство произошло 31 декабря на Москворецкой набережной в районе парка «Зарядье», когда инспектор присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке, но в этот момент на него напал преступник и несколько раз ударил ножом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это дело было переквалифицировано из убийства в теракт. В ходе расследования было предъявлено обвинение бойцу ММА Ламберду Ахьядову.