Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.2 комментария
В Москве задержали банду, легализовавшую тысячу мигрантов
СК задержал в Москве банду, легализовавшую тысячу мигрантов через фиктивные договоры
В Москве задержаны восемь человек, организовавших незаконное пребывание в России более тысячи иностранцев с помощью фиктивных трудовых договоров, что принесло им доход в 30 млн рублей за два года.
Следственный комитет в Москве задержал восемь человек по обвинению в организации незаконной миграции. Преступная группа за два года обеспечила незаконное пребывание на территории страны более тысячи иностранных граждан. Они использовали фиктивные трудовые договоры для легализации мигрантов, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
«С января 2023 года по декабрь 2024 года участники организованной преступной группы, действуя из личной корыстной заинтересованности... организовали за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории России более тысячи иностранных граждан», – отметили в ведомстве.
Общий доход от их деятельности составил 30 млн рублей, деньги были обнаружены при обысках. Также изъяты носители информации, содержащие улики против задержанных.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов в Замоскворецком суде Москвы.
Ранее полиция в Москве задержала члена преступной группы, изготовлявшей фальшивые документы для мигрантов за 1 тыс. рублей.
В аэропорту Пулково также задержан уроженец Камчатки, подозреваемый в фиктивной регистрации более 21 тыс. мигрантов.