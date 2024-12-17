В Подмосковье появилась первая региональная платная дорога

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает «Коммерсантъ», в Подмосковье открылась Мытищинская скоростная хорда, соединяющая Ярославское и Дмитровское шоссе. Протяженность четырехполосной трассы составляет 16 километров. Пока движение по ней бесплатное, так как тарифы еще не объявлены. Известно, что проект трассы обсуждался с 2011 года, а строительство началось в 2021 году. Стоимость проекта изначально оценивалась в 30 млрд рублей, но она возросла до 50 млрд рублей.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии автомобильного движения днем 17 декабря. Хорда также имеет съезды на Осташковское и Пироговское шоссе.

Мытищинская хорда станет первой региональной платной дорогой в Подмосковье. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов подчеркнул важность такой инфраструктуры, а член общественного совета при областном Минтрансе Андрей Мухортиков отметил, что дорога сыграет значительную роль в разгрузке МКАД и местных шоссе. Ожидается, что хорда снизит трафик на 20% с северного участка МКАД, а также на 30% с Ярославского, Дмитровского и Осташковского шоссе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируется увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам для легковых и грузовых автомобилей, соответствующий проект закона разработали в Министерстве транспорта. Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов допустил введение платного проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей столицы.

