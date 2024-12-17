У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.7 комментариев
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Власти Крыма предупредили о возможности отключений мобильного интернета
Властями Крыма объявлено о возможных отключениях мобильного интернета для безопасности населения, при этом сотовая связь останется доступной.
Как передает ТАСС, Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым сообщило о возможных отключениях мобильного интернета на полуострове с целью обеспечения безопасности жителей. Отключения могут происходить начиная с 17 декабря, и предполагается, что интернет-провайдеры продолжат предоставлять услуги в обычном режиме.
Советник главы Республики Крым Олег Крючков уточнил, что отключения мобильного интернета возможны в любое время суток, включая дневное. Однако сотовая связь, такая как звонки и СМС, будет функционировать. Крючков отметил, что ограничения распространяются на всех мобильных операторов полуострова, материковую часть и новые регионы.
Дополнительно сообщается, что кабельные интернет-провайдеры будут продолжать свою работу в обычном режиме, обеспечивая доступ к интернету для домашних, офисных и городских подключений, включая Wi-Fi сети.