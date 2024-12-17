У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Комиссарову предложено возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»
Комиссарову предложено возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»
Ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову предложили должность главы правления АНО «Россия – страна возможностей», что позволит ему продолжать влиять на стратегическое развитие организации.
Правление станет частью структуры Наблюдательного совета, выполняя функции стратегического планирования, утверждая ключевые направления развития и оценивая эффективность деятельности организации, говорится в Telegram-канале «Россия – страна возможностей».
Комиссаров участвовал в создании президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2018 году и с тех пор занимал должность генерального директора. Под его руководством платформа превратилась в крупнейшую социальную экосистему в России, объединяющую 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Ее аудитория превышает 20 млн человек из 89 регионов России и более 150 стран.
Среди популярных инициатив платформы конкурсы «Лидеры России», «Это у нас семейное», а также проекты для школьников, студентов, специалистов и управленцев. Все они направлены на самореализацию, развитие талантов, личный и карьерный рост участников.