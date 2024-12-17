Депутат призвала ускорить создание отечественных средств защиты растений

Депутат Василькова призвала ускорить развитие отечественного производства химических средств защиты растений

Tекст: Ольга Иванова

На заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Государственной думы по промышленности и торговле Василькова обратила внимание на необходимость ускоренной локализации производства химических средств защиты растений. Она отметила, что более 70% действующих веществ в этой сфере импортируются, и подчеркнула важность их замещения для достижения технологической независимости.

По словам Васильковой, процесс регистрации химических средств остается долгим и затратным, занимая от четырех до восьми лет и требуя расходов от 5 до 110 млн рублей. Она указала на необходимость совершенствования этой системы для обеспечения технологического лидерства России. В этом направлении уже предпринимаются шаги: упрощена процедура для сходных ботанических видов, а пестициды, не используемые в России, теперь не требуют государственной регистрации.

В рамках национального проекта «Новые материалы и химия» разработан перечень приоритетных веществ для химических средств защиты растений. Василькова отметила, что этот проект стратегически важен, поскольку развитие отечественного производства позволит снизить зависимость от внешних поставок, укрепить продовольственную безопасность и увеличить экспортный потенциал страны.

Мария Василькова выразила уверенность, что межведомственное взаимодействие и согласованная работа профильных служб помогут оперативно решать вопросы контроля качества и безопасности химических средств. Она призвала к усилению координации между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей, ветеринарного и фитосанитарного надзора и природопользования для устойчивого развития отрасли.