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Депутат призвала ускорить создание отечественных средств защиты растений
Депутат Василькова призвала ускорить развитие отечественного производства химических средств защиты растений
На заседании Госдумы депутат Мария Василькова подчеркнула необходимость ускоренного создания отечественных производств химических средств защиты растений для снижения импортозависимости, что является ключевым шагом к продовольственной безопасности и технологическому суверенитету.
На заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Государственной думы по промышленности и торговле Василькова обратила внимание на необходимость ускоренной локализации производства химических средств защиты растений. Она отметила, что более 70% действующих веществ в этой сфере импортируются, и подчеркнула важность их замещения для достижения технологической независимости.
По словам Васильковой, процесс регистрации химических средств остается долгим и затратным, занимая от четырех до восьми лет и требуя расходов от 5 до 110 млн рублей. Она указала на необходимость совершенствования этой системы для обеспечения технологического лидерства России. В этом направлении уже предпринимаются шаги: упрощена процедура для сходных ботанических видов, а пестициды, не используемые в России, теперь не требуют государственной регистрации.
В рамках национального проекта «Новые материалы и химия» разработан перечень приоритетных веществ для химических средств защиты растений. Василькова отметила, что этот проект стратегически важен, поскольку развитие отечественного производства позволит снизить зависимость от внешних поставок, укрепить продовольственную безопасность и увеличить экспортный потенциал страны.
Мария Василькова выразила уверенность, что межведомственное взаимодействие и согласованная работа профильных служб помогут оперативно решать вопросы контроля качества и безопасности химических средств. Она призвала к усилению координации между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей, ветеринарного и фитосанитарного надзора и природопользования для устойчивого развития отрасли.