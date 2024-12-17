У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
Названо имя погибшего в Москве при теракте помощника генерала Кириллова
В Москве при взрыве погиб помощник генерала Игоря Кириллова Илья Поликарпов
В результате взрыва в Москве погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, который активно занимался гуманитарной деятельностью.
При взрыве в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов, передает ТАСС. Об этом сообщила супруга Поликарпова Наталья. Она отметила, что у них остались двое маленьких детей – восьми и девяти лет. Наталья подчеркнула, что Илья был большим патриотом и любил Родину.
Илья Поликарпов активно занимался гуманитарной деятельностью, сотрудничая с ТАСС и фондом «Русское наследие». Одной из последних акций с его участием стала передача в ноябре средств и оборудования двум воинским подразделениям для безопасной работы в условиях боевых действий.
Советник гендиректора ТАСС и руководитель «Русского наследия» Владимир Хмелев подчеркнул, что Поликарпов был очень ответственным и порядочным человеком, всегда выполнявшим свои обещания. Он отметил, что Поликарпов жил своей работой и семьей, и его утрата стала большой потерей. Хмелев добавил, что дружил с Поликарповым с юности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Картаполов обвинил Киев в убийстве генерала Кириллова, назвав это попыткой скрыть неудачи на фронте, а также сообщалось, что в этом убийстве виден украинский след.