В Москве при взрыве погиб помощник генерала Игоря Кириллова Илья Поликарпов

Tекст: Дмитрий Зубарев

При взрыве в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов, передает ТАСС. Об этом сообщила супруга Поликарпова Наталья. Она отметила, что у них остались двое маленьких детей – восьми и девяти лет. Наталья подчеркнула, что Илья был большим патриотом и любил Родину.

Илья Поликарпов активно занимался гуманитарной деятельностью, сотрудничая с ТАСС и фондом «Русское наследие». Одной из последних акций с его участием стала передача в ноябре средств и оборудования двум воинским подразделениям для безопасной работы в условиях боевых действий.

Советник гендиректора ТАСС и руководитель «Русского наследия» Владимир Хмелев подчеркнул, что Поликарпов был очень ответственным и порядочным человеком, всегда выполнявшим свои обещания. Он отметил, что Поликарпов жил своей работой и семьей, и его утрата стала большой потерей. Хмелев добавил, что дружил с Поликарповым с юности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Картаполов обвинил Киев в убийстве генерала Кириллова, назвав это попыткой скрыть неудачи на фронте, а также сообщалось, что в этом убийстве виден украинский след.