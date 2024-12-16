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Эксперт: Социальная поддержка военных увеличила число желающих служить в армии по контракту
Член СПЧ Малькевич рассказал об расширении мер социальной защиты военнослужащих в 2024 году
В июле была проиндексирована единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны до 400 тыс. рублей. Также заметно расширил свою деятельность фонд «Защитники Отечества» и заработала кадровая программа для участников СВО «Время героев». Эти меры усилили приток желающих служить в армии по контракту, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Малькевич. В понедельник на коллегии Минобороны Владимир Путин сообщил, что более тысячи человек ежедневно подписывают контракты с Минобороны.
«2024 год стал знаковым для СВО. Россия уверенно движется к победе. Наша армия владеет инициативой на всех направлениях. За этот год защитникам России удалось освободить 189 населенных пунктов, а самыми яркими, волевыми победами стали освобождение Авдеевки и начавшиеся бои за Дзержинск (Торецк), который считался одним из главных «опорников» ВСУ с 2014 года», – рассказал член СПЧ Александр Малькевич.
Эксперт добавил, что тактика «войны на истощение», которую использует Россия, в уходящем году также принесла свои плоды. «Украине практически некем и нечем воевать. С начала спецоперации ВСУ потеряли около 1 млн человек, а сам режим полностью зависит от военных поставок из стран НАТО», – пояснил собеседник.
«Также в 2024 году Россия еще больше укрепила свои позиции на мировой арене. Путин и Минобороны приняли ряд решений, которые донесли до наших противников главную мысль: Россия пойдет на все, чтобы обеспечить полный суверенитет страны, и наши территории никогда не станут предметом торга. С этой целью мы не только испытали новые виды вооружений, но и обновили ядерную доктрину», – перечислил Малькевич.
Еще одним приоритетом является социальное обеспечение участников СВО и их семей. «Так, в июле этого года президент проиндексировал единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны до 400 тыс. рублей. Также заметно расширил свою деятельность фонд «Защитники Отечества» и была запущена кадровая программа «Время героев», которая формирует новую элиту России», – добавил член СПЧ.
В целом же социальные гарантии, сформированные президентом и правительством, «повышают интерес граждан к военному делу, что приводит к увеличению количества добровольцев, поступивших в ряды нашей армии: так, среднесуточный темп набора составляет около тысячи человек в день по всей стране».
Ранее Владимир Путин сообщил, что в прошлом году свыше 300 тыс. граждан пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах. В этом году на данный момент таких уже свыше 430 тысяч. По словам президента, ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.
Глава государства также заявил о необходимости укрепления социальной защищенности военнослужащих и их семей. «Социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая системная задача государства», – отметил глава государства. Путин подчеркнул, что «за последние годы в этой сфере многое сделано».