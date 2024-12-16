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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    4 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    86 комментариев
    16 декабря 2024, 19:25 • Новости дня

    Минфин повысил минимальную цену на водку и коньяк

    Минфин: В России с января минимальная цена водки превысит 300 руб., коньяка – 600 руб.

    Минфин повысил минимальную цену на водку и коньяк
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С нового года в России увеличатся минимальные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, что предусмотрено приказом Минфина.

    Как сообщает РБК, с 1 января минимальная стоимость полулитра водки вырастет с 299 до 349 рублей, а коньяка – с 556 до 651 рубля. Это изменение было зафиксировано в приказе, размещенном на портале правовых актов.

    Кроме того, минимальная цена на бренди и другие виды алкоголя, произведенные из различных дистиллятов, также увеличится, достигнув 472 рублей за пол-литра. Новые цены затронут продукцию из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового и ромового дистиллятов, за исключением коньяка.

    Ранее правительство России поручило разработать предложения по увеличению акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.

    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

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    16 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска

    Член политбюро ХТШ Лабабиди заявил об отводе Россией части военных из Дамаска

    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии, заявил член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам» Камаль Лабабиди, который, как пишет Financial Times, участвовал в переговорах.

    Как пишет Financial Times, «Лабабиди» – это псевдоним. Он пояснил, что речь идет о военных, ранее размещавшихся в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, а также о тех, кто нес службу при российском посольстве в Дамаске, предает РБК.

    По его словам, колонна российских военных, в состав которой входили бронетехника, тракторы, спецтранспорт и мобильные медицинские подразделения, покинула Дамаск и направилась по суше на авиабазу Хмеймим.

    Лабабиди сообщил, что стороны ведут переговоры о дальнейшей эвакуации российских военных из различных регионов Сирии. Он отметил, что обсуждения о безопасной переброске войск прошли в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами. Замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом. По информации западных СМИ, Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    16 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области

    Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказе расстреливать русскоязычных гражданских в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования, требовавшего расправляться с теми, кто не разговаривает на украинском языке, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что по приказу украинского командования расстреливал гражданских, которые не говорили на украинском языке, передает РИА «Новости».

    По его словам, командование давало указания расправляться на месте с теми, кто не владел украинским.

    «Стрелял, он упал, убил или нет – не знаю», – сообщил Пломбирус.

    Пломбирус также признался, что по приказу командования переодевался в российскую военную форму и обманывал российских солдат, чтобы расправляться с ними. Он рассказывал, что подходил к позициям россиян под предлогом получить сигарету или помощь с автомобилем, после чего нападал, передает ТАСС.

    Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Он отметил, что ему обещали выплату денег и аннулирование судимости. Также Пломбирус рассказал, что сдался в плен после того, как его подразделение было разбито, а все вокруг него были ранены.

    Ранее в Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

    Жительница села Коренево Курской области рассказала, что Вооруженные силы Украины расстреливали в августе 2024 года гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

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    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


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    16 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    NYT проанализировала интерес Си Цзиньпина к роману Чернышевского «Что делать?»
    NYT проанализировала интерес Си Цзиньпина к роману Чернышевского «Что делать?»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите БРИКС в Казани китайский лидер Си Цзиньпин сослался на роман Николая Чернышевского «Что делать?», его вдохновил образ жизни героя романа Рахметова, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, это произведение Си Цзиньпин прочитал в подростковом возрасте. NYT подчеркивает, что Си Цзиньпин часто обращается к российским историческим и литературным традициям. В NYT полагают, что отсылка к роману Чернышевского говорит о намерении Си Цзиньпина «объединить развивающийся мир для усиления борьбы с американской властью», передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что в романе Си Цзиньпина привлек образ Рахметова, который в юности восстал против авторитарного отца, укрепился физическим трудом и стал революционером. Си Цзиньпин был впечатлен аскетичным образом жизни Рахметова и счел его подходящим для закалки воли.

    Как пишет NYT, Си Цзиньпин говорил, что следует примеру Рахметова в своей жизни: спит без матраса, принимает холодный душ и занимается спортом в любых погодных условиях, включая дождь и снег.

    «Неизвестный и радикальный роман, на который китайский лидер сослался как на источник вдохновения, дает представление об образе мыслей господина Си, который готовится проверить приверженность Дональда Трампа институтам и объединениям, лежащим в основе порядка во главе с США», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Си Цзиньпин, принимавший в нем участие, отметил успех мероприятия.

    Коментарии (10)
    16 декабря 2024, 08:41 • Новости дня
    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро

    Financial Times сообщила о якобы отправке Асадом тонн долларов и евро из Сирии в Москву

    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии отправил в Москву самолеты с наличными на сумму более 250 млн долларов и евро, несмотря на почти нулевые внутренние резервы и дефицит иностранной валюты в стране, сообщили источники Financial Times.

    Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Данное действие происходило на фоне серьезного дефицита иностранной валюты в стране при Башаре Асаде, передает Ura.Ru.

    «В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

    Согласно данным FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов якобы доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего за полтора года, с марта 2018-го по сентябрь 2019-го, был выполнен 21 рейс, перевозивший денежные средства на сумму 250 млн долларов, пишет издание.

    Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    Сообщалось, что бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    16 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Министр обороны объявил о новой экипировке для войск

    Министр обороны Белоусов сообщил о поставках новой полевой формы в войска в следующем году

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о необходимости начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, передает ТАСС. Новая форма отличается повышенной прочностью, функциональностью и совместимостью со средствами индивидуальной бронезащиты. Эти образцы предварительно получили высокие оценки в войсках, однако необходимо завершить их испытания.

    Кроме того, Белоусов сообщил о создании спецкомиссии совместно с ФСБ для контроля качества поставляемой в войска экипировки. Министр отметил, что в этой области работает много единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ее цене и локализации производства. «Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий», – подчеркнул Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова на домашний арест. Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов на 2 млрд рублей, начала сотрудничать со Следственным комитетом.

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    16 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Завершить создание нового рода войск – войск беспилотных систем – можно уже в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года, передает ТАСС.

    Белоусов отметил, что данное решение соответствует поручению Верховного главнокомандующего.

    Ранее Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    16 декабря 2024, 12:09 • Новости дня
    Хинштейн призвал «надеть погоны» комментирующих военные действия чиновников
    Хинштейн призвал «надеть погоны» комментирующих военные действия чиновников
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил чиновникам, желающим комментировать военные действия, вступить в ряды Вооруженных сил, так как только силовые структуры должны информировать о работе военных.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратил внимание на то, что информировать население о работе российских военных должны только соответствующие силовые структуры. Во время заседания правительства Курской области он выразил недовольство тем, что гражданские чиновники комментируют военные действия, передает ТАСС.

    Во время заседания Михаил Горбунов, врио заместителя председателя правительства Курской области, озвучил количество сбитых беспилотников за прошедшую неделю. Хинштейн заметил, что подобные данные должны предоставляться уполномоченными лицами, а не гражданскими чиновниками.

    Хинштейн подчеркнул, что все решения и оценки в отношении военных действий должны исходить от уполномоченных структур. Он предложил тем, кто хочет чувствовать себя «военными стратегами», надеть погоны и присоединиться к Вооруженным силам.

    Ранее Александр Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

    Хинштейн выразил намерение участвовать в выборах губернатора региона в случае поддержки местными жителями.

    Врио губернатора Курской области призвал членов правительства региона активно вести страницы в социальных сетях для улучшения обратной связи и оценки их работы.

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    16 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    Индия решила заключить долгосрочную сделку с Россией по нефти
    Индия решила заключить долгосрочную сделку с Россией по нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Индии намерено активизировать переговоры о долгосрочной закупке нефти у России, чтобы обеспечить стабильный доступ к ресурсам на выгодных условиях, пишет Business Standard.

    Правительство Индии планирует ускорить заключение долгосрочного соглашения о закупке нефти у России к следующему финансовому году, который начнется в апреле, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники в министерстве нефти и природного газа. В обсуждении участвуют объединенные группы государственных нефтеперерабатывающих компаний, которые в ближайшее время должны активизировать переговоры с Россией.

    Источники утверждают, что снижение цен на нефть в последние месяцы, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке, играет на руку индийским покупателям. Согласно прогнозам, Индия остается единственной крупной экономикой, где ожидается стабильный рост спроса на нефть. Это улучшает позиции Индии на переговорах.

    Долгосрочное соглашение с Россией позволит Индии иметь постоянный доступ к нефти по более низкой цене и снизит волатильность цен. Министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури неоднократно заявлял о готовности продолжать закупать российскую нефть на удовлетворительных для Индии условиях.

    Индия, являясь третьим по величине потребителем нефти в мире, зависит от импорта на 85% и закупает нефть из более чем 30 стран, включая Россию. Уже почти два года Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, занимая 38% в общем импорте на ноябрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.

    Между тем экспорт российских нефтепродуктов в Индию в августе достиг 130 млн долларов, восстановив лидирующую позицию после двухмесячного снижения поставок.

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    16 декабря 2024, 10:21 • Новости дня
    Грузия назвала правительства Эстонии и Литвы «недостойными»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правительства Эстонии и Литвы действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства, заявило в понедельник правительство Грузии, которое отказалось симметрично отвечать на санкции этих стран против своих официальных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Иностранное государство» при этом не уточнено.

    «Широко известно, что Эстония и Литва являются государствами с самым ограниченным суверенитетом в масштабах ЕС. Их правительства действуют не в интересах собственных народов, а по указаниям администрации иностранного государства», – сказано в заявлении.

    «Именно это и является главной причиной того, что правительства этих стран вынуждены действовать против собственного достоинства. К сожалению, несмотря на 33-летнюю историю независимости власти Литвы и Эстонии не смогли до сих пор освободиться от советского менталитета», – заявило правительство Грузии.

    «Власти Грузии имеют право и возможность на антигрузинские действия правительств Литвы и Эстонии ответить аналогичными мерами, но из уважения к народам этих стран не считают это целесообразным, – заявил грузинский кабмин. – Мы решили остаться в режиме односторонней дружбы с этими странами, чтобы с нашей стороны не создать опасность традициям дружбы народов Грузии, Эстонии и Литвы».

    Ранее главы дипломатических миссий стран Прибалтики, аккредитованные в Тбилиси, были вызваны в МИД Грузии, где им выразили «озабоченность» из-за санкций против официальных лиц страны.

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    16 декабря 2024, 16:33 • Новости дня
    Асад впервые рассказал, как покинул Сирию

    Асад сообщил, что покинул Сирию вечером 8 декабря

    Асад впервые рассказал, как покинул Сирию
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший сирийский президент Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию только вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

    Асад заявил, что его отъезд из Сирии не был спланирован заранее. В официальном заявлении, опубликованном в его Telegram-канале, Асад подчеркнул, что до утренних часов 8 декабря он находился в Дамаске и выполнял президентские обязанности, передает ТАСС.

    Он добавил, что в момент, когда террористы вошли в Дамаск, он отправился в Латакию, чтобы продолжить наблюдение за боевыми действиями в координации с российскими союзниками. Вечером того же дня Асад вылетел в Россию.

    Напомним, бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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