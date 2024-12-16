Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.2 комментария
Стало известно о новогодних традициях победителей конкурса «Это у нас семейное»
Победители конкурса «Это у нас семейное», в котором участвовали более 17 тыс. многодетных семей, рассказали о своих традициях: от написания писем Деду Морозу до праздничных спектаклей и генеральной уборки.
Более 17 тыс. многодетных семей приняли участие в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное». Этот проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединил семьи из всех 89 регионов России. В ходе конкурса семьи делились своими традициями и секретами празднования Нового года, создавая настоящую праздничную атмосферу.
Одна из участниц, Нина Змиевец, прима-балерина и многодетная мама, рассказала, что Новый год для ее семьи – особый праздник. «Мы печем пряники с пожеланиями, пишем письма благодарности друг другу и загадываем желания под бой курантов», – поделилась она. Змиевец также отметила, что пишет своим детям письма от имени помощников Деда Мороза, создавая ожидание чуда.
Семья Баймухаметовых из Челябинской области сохраняет традицию посещения бани 31 декабря, оставляя все плохое в уходящем году. Они также запекают гуся с яблоками, а для детей готовят сюрпризы. «В прошлом году я положил под елку подарки через окно, выключив свет, чтобы дочки думали, что это Дед Мороз», – рассказал глава семьи Вадим.
Семья Крючковых из Ставрополя проводит особую традицию – проводы солнца. Вечером 31 декабря они выезжают за город, чтобы проводить закат и поблагодарить солнце за все хорошее. «Быть благодарными этому миру – это у нас семейное!», – отметила Елена Крючкова.
Конкурс «Это у нас семейное» завершился выдачей сертификатов на улучшение жилищных условий для 32 команд победителей и семейными путешествиями для всех 300 финалистов. Платформа «Россия – страна возможностей», созданная по инициативе Владимира Путина, предоставляет участникам возможности для личностного и профессионального роста.