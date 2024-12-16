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Белоусов заявил о создании распределенной сети хранения горючего
Министр обороны России предложил заменить крупные базы распределенной сетью складов
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что планируется заменить крупные базы хранения горючего распределенной сетью, что изменит систему логистики и доставки военных грузов.
Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), пишет ТАСС. Вместо крупных баз предложено создать распределенную систему складов, что, по мнению министра, обеспечит защиту и улучшит логистику доставки.
Белоусов отметил, что противник воздействует на крупные базы, поэтому необходимо изменить текущую систему хранения. «На смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов. Соответственно изменится система логистики и способы доставки военных грузов», – сказал он.
Кроме того, министр подчеркнул, что уже приняты первоочередные меры по защите мест хранения ГСМ в зоне досягаемости противника. Проведена маскировка, ликвидированы места открытого хранения, созданы мобильные огневые группы и налажена система взаимодействия с ПВО, чтобы минимизировать риск атак на склады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объекты украинской энергетики, обеспечивающие ВСУ горюче-смазочными материалами, были поражены российскими авиацией, беспилотниками и ракетными войсками в октябре. Российские войска нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника. В августе оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по двум складам украинской армии, в которых хранились горюче-смазочные материалы.