  • Новость часаПутин заявил о признаках утраты государственности на Украине
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    Названы сроки формирования нового рода войск в России
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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    2 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки аферой

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    3 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    83 комментария
    16 декабря 2024, 14:43 • Новости дня

    Белоусов заявил о создании распределенной сети хранения горючего

    Министр обороны России предложил заменить крупные базы распределенной сетью складов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что планируется заменить крупные базы хранения горючего распределенной сетью, что изменит систему логистики и доставки военных грузов.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), пишет ТАСС. Вместо крупных баз предложено создать распределенную систему складов, что, по мнению министра, обеспечит защиту и улучшит логистику доставки.

    Белоусов отметил, что противник воздействует на крупные базы, поэтому необходимо изменить текущую систему хранения. «На смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов. Соответственно изменится система логистики и способы доставки военных грузов», – сказал он.

    Кроме того, министр подчеркнул, что уже приняты первоочередные меры по защите мест хранения ГСМ в зоне досягаемости противника. Проведена маскировка, ликвидированы места открытого хранения, созданы мобильные огневые группы и налажена система взаимодействия с ПВО, чтобы минимизировать риск атак на склады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объекты украинской энергетики, обеспечивающие ВСУ горюче-смазочными материалами, были поражены российскими авиацией, беспилотниками и ракетными войсками в октябре. Российские войска нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника. В августе оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по двум складам украинской армии, в которых хранились горюче-смазочные материалы.

    16 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области

    Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказе расстреливать русскоязычных гражданских в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования, требовавшего расправляться с теми, кто не разговаривает на украинском языке, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что по приказу украинского командования расстреливал гражданских, которые не говорили на украинском языке, передает РИА «Новости».

    По его словам, командование давало указания расправляться на месте с теми, кто не владел украинским.

    «Стрелял, он упал, убил или нет – не знаю», – сообщил Пломбирус.

    Пломбирус также признался, что по приказу командования переодевался в российскую военную форму и обманывал российских солдат, чтобы расправляться с ними. Он рассказывал, что подходил к позициям россиян под предлогом получить сигарету или помощь с автомобилем, после чего нападал, передает ТАСС.

    Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Он отметил, что ему обещали выплату денег и аннулирование судимости. Также Пломбирус рассказал, что сдался в плен после того, как его подразделение было разбито, а все вокруг него были ранены.

    Ранее в Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

    Жительница села Коренево Курской области рассказала, что Вооруженные силы Украины расстреливали в августе 2024 года гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

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    16 декабря 2024, 05:24 • Новости дня
    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине, сообщил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

    Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

    Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

    Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 07:42 • Новости дня
    Российские войска вошли в Зеленовку на западе ДНР

    Рогов сообщил о боях в Зеленовке и приближении российских войск к Курахово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР, что приближает их к трассе снабжения ВСУ в городе Курахово, где продолжаются бои и потенциально возможно полное окружение украинских сил.

    Российские войска вошли в село Зеленовка, расположенное юго-западнее города Курахово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимира Рогова. Рогов отметил, что в Зеленовке идут бои. Это продвижение приближает Вооруженные силы России к ключевой трассе, используемой для снабжения украинских войск в Курахово.

    Курахово – город, расположенный в западной части ДНР, находящийся на расстоянии 46 километров от Донецка и 30 километров к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет стратегическое значение, так как это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, контролируемый Вооруженными силами Украины после освобождения Угледара.

    Захват Курахово может стать важным шагом для российских войск, позволяя им продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов заявил о безвыходном положении группировки Вооруженных сил Украины в Курахово, где сотни украинских солдат были блокированы. Российские вооруженные силы установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под Курахово.

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    16 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахово и Дачного в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция РЭБ «Анклав-Н» и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ, бригаде теробороны и личному составу пограничного отряда погранслужбы Украины возле Липцов, Волчанска Харьковской области и Харькова. Отражена контратака противника. Потери ВСУ превысили 85 военнослужащих, бронетранспортер и 152-мм орудие Д-20, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Загрызово, Лозовой, Глушковкой и Купянском Харьковской области. Отражены четыре контратаки подразделений ВСУ.

    Противник потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американскую HMMWV, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ у Шевченко, Щербиновки, Новооленовки, Новопустынки, Петровки и Дзержинска в ДНР. Были отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник при этом потерял более 440 военнослужащих, три бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Нота», перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

    За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    16 декабря 2024, 07:13 • Новости дня
    Российские войска отбили контратаки ВСУ у Великой Новоселки

    Российская армия отбила контратаки ВСУ и заняла часть Нового Комара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска успешно отбили несколько контратак ВСУ в районе села Новый Комар, усиливая позиции на времевском направлении запорожской линии фронта.

    По его словам, российские войска успешно отбили серию контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Великой Новоселки, сообщает РИА «Новости». Рогов добавил, что бои происходят в районе села Новый Комар на времевском направлении запорожской линии фронта. Рогов уточнил, что российская армия уже заняла более половины населенного пункта.

    Рогов добавил, что активные боевые действия продолжаются и в Новом Комаре. По его словам, российские войска продвигаются к Великой Новоселке, что может позволить взять под огневой контроль важную трассу снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями на запорожском фронте.

    Великая Новоселка является важным стратегическим пунктом для ВСУ, так как там находится крупный командный и логистический центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военнослужащим запретили отступать из Великой Новоселки, несмотря на тяжелую обстановку. Российская авиация уничтожила переправу ВСУ в этом районе, что осложнило передвижение украинских войск. Ранее группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой в ходе неудачной контратаки.

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    16 декабря 2024, 00:50 • Новости дня
    Владелец Global Spirits профинансировал ВСУ за счет бизнеса в России

    Номинальный владелец Global Spirits профинансировал ВСУ на 1,3 млрд рублей за счет бизнеса в России

    Tекст: Антон Антонов

    Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

    Курносенко сообщил, что против «номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits» было открыто «уголовное дело по факту финансирования терроризма». Указывается, что речь идет о «сумме свыше 1,3 млрд рублей». Курносенко отметил, что средства на поддержку ВСУ поступали из прибыли, полученной от экономической деятельности на территории России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году украинский бизнесмен, владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании террористической деятельности ВСУ, был объявлен Россией в розыск.

    В августе 2024 года следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову, обвиняемому в окончательной редакции не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности.

    СМИ сообщали, что заводы «Русский север» и «Родник и К» имеют отношение к холдингу Global Spirits.

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    15 декабря 2024, 23:28 • Новости дня
    Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление одним из самых горячих

    Генштаб ВСУ пожаловался на «значительное преимущество» российских войск на Кураховском направлении

    Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление одним из самых горячих
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, заявил генштаб вооруженных сил Украины.

    «Кураховское направление остается одним из самых горячих», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Генштаб ВСУ заверил, что «принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки». Кроме того, ВСУ заявили о контрдиверсионных мероприятиях, передает ТАСС.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска контролируют не более 20% города Курахово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахово в ДНР, их единственным шансом на спасение является сдача в плен. Тем временем на Украине произошла замена командующего группой «Донецк» ВСУ: вместо Александра Луценко, уволенного с должности, ответственность за ключевые направления, включая Курахово, принял Александр Тарнавский.

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    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

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    16 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Натурный образец БРК «Рубеж-МЭ» решили впервые показать за границей

    «Рособоронэкспорт» решил впервые показать в Ханое натурный образец БРК «Рубеж-МЭ»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдет в Ханое с 19 по 22 декабря, «Рособоронэкспорт» впервые представит за пределами России натурный образец берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» с ракетой Х-35УЭ.

    «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые за пределами России покажет натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 19 по 22 декабря. Это событие станет значимым шагом в российско-вьетнамском сотрудничестве в области вооружений.

    Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» будет представлен с ракетой Х-35УЭ, он включает в себя интеграцию четырех транспортно-пусковых контейнеров, РЛС и других систем на единой платформе, что соответствует концепции «ракетный катер на колесах». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что данная техника разработана с учетом опыта применения в современных боевых условиях и может быть высоко оценена Вьетнамской народной армией.

    На выставке также представят бронеавтомобиль «Тайфун-К» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ», характеризующийся высокой маневренностью и защитой, а также доработанную боевую машину пехоты БМП-3 с дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов и дронов.

    Кроме того, в Юго-Восточной Азии «Рособоронэкспорт» впервые покажет беспилотный комплекс «Ланцет-Э», который ранее демонстрировался на выставке в Баку. В комплектации будут представлены «Изделие 51-Э», «Изделие 52-Э» и БПЛА Z-16-Э. В сегменте БПЛА также будут показаны разведывательные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30», S-350-M «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». «Рособоронэкспорт» заявлял о высоком спросе на российские дроны. Также «Рособоронэкспорт» решил продвигать за рубеж ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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    16 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине, об этом он заявил в Национальном центре управления обороной, где проходит ежегодное заседание коллегии Министерства обороны.

    «Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», – сказал он.

    Ежегодное мероприятие традиционно посвящено подведению итогов деятельности Вооруженных сил РФ за текущий год, а также постановке задач на следующий, сообщает ТАСС.

    На заседание приглашаются представители командования военных округов, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

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    16 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил об освобождении Шевченко

    Пушилин заявил об освобождении Шевченко и улучшении ситуации на Красноармейском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    После освобождения населенного пункта Шевченко российские силы улучшили позицию на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), что положительно сказалось на продвижении подразделений вблизи Красноармейска и Димитрова, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Российские силы достигли значительных успехов на Красноармейском направлении в ДНР благодаря освобождению населенного пункта Шевченко, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об этом в эфире канала «Россия 24».

    Пушилин заявил, что российские подразделения продвигаются по нескольким направлениям, включая Красноармейск и Димитров. Освобождение поселка Шевченко существенно улучшило ситуацию для российских войск в данном регионе, подчеркнул Пушилин.

    Этот шаг, по мнению руководства ДНР, способствует укреплению позиций российских войск и дальнейшему развитию операций на этом участке фронта.

    Ранее российские войска вошли в село Шевченко в ДНР, что западнее Курахово. Также сообщалось, что российские войска смогли без боя занять мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины у Покровска, так как ВСУ не отправили туда солдат.

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    16 декабря 2024, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 133 районах

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты девять беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 818 беспилотников, 590 ЗРК, 19 810 танков и других бронемашин, 1501 боевая машина РСЗО, 19 695 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 260 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее также сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.

    А в минувшие выходные российские военные поразили три украинских склада БПЛА.

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    16 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Пристайко: Власти Украины обсуждали релокацию правительства в Лондон в начале СВО

    Экс-посол Пристайко рассказал о планах релокации властей Украины в Лондон в феврале 2022 года

    Tекст: Вера Басилая

    В феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон, чтобы оттуда продолжить управление страной, заявил бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.

    В интервью агентству РБК-Украина Пристайко сообщил, что целью переезда в Лондон было не создание правительства в изгнании, а продолжение текущего управления страной, передает ТАСС.

    «Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]», – заявил Пристайко, отвечая на вопрос о возможности переезда украинского правительства в Лондон.

    Пристайко подчеркнул, что украинские власти также рассматривали возможность релокации финансовых средств, и затрагивался вопрос управления государством. Он добавил, что это было его предложение и обсуждение велось в период с 8 по 10 февраля 2022 года. Экс-посол также упомянул, что сопровождал тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время его визита в Киев.

    Джонсон в начале 2022 года несколько раз посещал украинскую столицу. В 2023 году лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в интервью изданию «Страна», что Киев отказался от переговоров с Москвой после приезда Джонсона в 2022 году.

    Ранее западные лидеры до начала специальной военной операции (СВО) призывали Владимира Зеленского остаться за границей и сформировать правительство в изгнании.

    Журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни СВО Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    В то же время бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти США предложили Зеленскому записать видеозавещание из-за опасений за его жизнь перед началом СВО.

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    16 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Кремль спросили о размещении миротворцев на Украине

    Песков: Россия считает преждевременным размещение миротворцев на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает преждевременным обсуждение размещения миротворцев на Украине, поскольку киевский режим пока отказывается от каких-либо переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия считает преждевременным обсуждение вопроса о размещении миротворцев на Украине, он отметил, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, передает ТАСС.

    «Документально эти переговоры Зеленский сам себе запретил», – добавил Песков.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что страны ЕС не обсуждают отправку «миротворцев» на Украину, так как для этого необходимо достижение мира, а Россия не намерена отступать от своих целей.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.

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