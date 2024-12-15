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    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    8 комментариев
    15 декабря 2024, 15:16 • Новости дня

    Стало известно о вручении Путиным наград паралимпийцам 16 декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин 16 декабря вручит государственные награды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр, которые прошли в Париже.

    Президент России Владимир Путин планирует 16 декабря встретиться с российскими спортсменами, завоевавшими медали на XVII Паралимпийских летних играх в Париже, передает РИА «Новости». На встрече глава государства вручит спортсменам государственные награды за их достижения.

    Согласно информации пресс-службы Кремля, мероприятие пройдет в Москве и будет приурочено к успешному выступлению российских паралимпийцев на соревнованиях, которые проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Президент выразит признательность спортсменам за их выдающиеся результаты и вклад в развитие спорта.

    Российские паралимпийцы завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже, однако спонсоры летних Паралимпийских игр в Париже решили оставить российских спортсменов без традиционных подарков.

    13 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину составил 80%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80%, кроме того 81% опрошенных считает, что он работает хорошо, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» с 6 по 8 декабря среди 1,5 тыс. россиян, доверие президенту России Владимиру Путину выразили 80% респондентов. Также 81% опрошенных уверены, что Путин выполняет свои обязанности на высоком уровне, передает ТАСС.

    Положительная оценка работы правительства снизилась, ее дали 51% участников опроса, что на 3 п.п. меньше, чем на предыдущей неделе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% респондентов, что на 2 п.п. ниже предыдущих данных.

    Уровень поддержки «Единой России» вырос до 46%, увеличившись на 1 п.п. Поддержка КПРФ снизилась до 8% (минус 1 п.п.). ЛДПР потеряла 3 п.п., ее поддержка составила 7%, показатели «Справедливой России – За правду» остались без изменений, 3%. Партия «Новые люди» увеличила поддержку до 4%, прибавив 1 п.п.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину стабильно высокий и составляет 82%.

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    12 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле обратился к российским гражданам по поводу Дня Конституции.

    «Добрый день, уважаемый коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что обновленный Основной закон дает солидарный ответ на вызовы времени. Основной закон страны был принят всенародным голосованием более 30 лет, он определил судьбу страны, ее государственность. Конституция легла в основу всей правовой системы России и утвердила ключевые ценностные ориентиры общества и народа.

    «Обновленная Конституция, принципиальные поправки в Основной закон также стали выражением воли миллионов людей, четко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность – все, во что мы свято верим и за что стоим», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в четверг намерен провести церемонию вручения государственных наград. Песков отметил, что среди награждаемых будет представительный состав.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Путин подчеркнул готовность России противостоять противникам в культуре и экономике

    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

    На съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия», президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова противостоять своим противникам по всем фронтам, включая линии соприкосновения, культурную, мировоззренческую и экономическую сферы, передает ТАСС.

     «Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты. Мы будем жестко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», – сказал Путин.

    По его словам, «Единая Россия» должна использовать все свои экспертные ресурсы и политический опыт для достижения интересов народа и страны.

    «Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отличали «Единую Россию». Партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону, вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к решениям своим. Какой бы острой ни была полемика, всегда уважала своих оппонентов. Тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление, задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемые преимущества. Его нельзя растерять, недопустимо разменивать по мелочам. Напротив, нужно беречь, укреплять и наращивать постоянно», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Путин заявил, что Россия уверена в себе и бесполезно ее шантажировать.

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    14 декабря 2024, 15:13 • Новости дня
    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах

    Путин предложил запустить региональные программы проекта «Время героев»

    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ПрезидентВладимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО, запустив аналогичные инициативы в регионах, чтобы поддержать их развитие и компетенцию.

    Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на поддержку ветеранов спецоперации, которые доказали свою ценность в бою и продолжат добиваться результатов в мирной деятельности. «Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем», – отметил Путин на съезде партии «Единая Россия».

    Путин подчеркнул, что для достижения высокого уровня работы важно иметь соответствующую компетенцию и развиваться. В связи с этим он считает необходимым расширение проекта «Время героев» и призвал членов партии активно включиться в эту работу.

    Президент напомнил, что подобные программы уже реализуются в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Эти регионы стали примером того, как развивать и поддерживать инициативы, способствующие социальной и профессиональной адаптации ветеранов.

    Ранее Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

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    12 декабря 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин вручил звезду Героя Труда Зюганову

    Путин вручил звезду Героя Труда Зюганову за заслуги в развитии государственности

    Путин вручил звезду Героя Труда Зюганову
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества.

    Звание Героя Труда было присвоено Геннадию Зюганову в связи с его значительными заслугами в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетней плодотворной трудовой деятельностью, как указано в официальном документе, передает ТАСС

    Зюганов, которому в июне исполнилось 80 лет, начал свою политическую карьеру в 1960-х годах, работая в структурах комсомола и КПСС. В 1993 году он возглавил Коммунистическую партию Российской Федерации и с тех пор неизменно остается ее лидером. Зюганов также принимал участие в восьми созывах Государственной думы и несколько раз выдвигался кандидатом на президентских выборах.

    Напомним, Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда в июне, когда лидеру КПРФ исполнилось 80 лет.


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    13 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в пятницу вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Церемония награждения состоялась в Кремле, Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Награда присвоена за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

    В декабре 2022 года Кадыров сообщал, что президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона.

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    14 декабря 2024, 15:31 • Новости дня
    Путин: Страна нуждается в ветеранах СВО

    Путин отметил принципиальность и справедливость ветеранов СВО

    Путин: Страна нуждается в ветеранах СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» подчеркнул важность участия ветеранов СВО в жизни страны, отметив их принципиальность и справедливость.

    Глава государства особо подчеркнул значение вклада ветеранов спецоперации для страны, передает ТАСС.

    По его словам, ветераны СВО являются не только принципиальными, но и справедливыми людьми, и их участие в общественной жизни России необходимо.

    «Эти люди не только принципиальны, но и справедливы, и их неоценимый опыт должен быть востребован в различных сферах жизни нашей страны», – подчеркнул он.

    Путин также выразил уверенность в том, что ветераны СВО могут существенно повлиять на развитие гражданского общества и улучшение правовой системы в России.

    Президент отметил, что такие люди обладают уникальным опытом и знаниями, которые могут быть полезны в решении множества задач, стоящих перед государством.

    Напомним, Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    12 декабря 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин наградил композиторов Пахмутову и Крутого в Кремле

    Путин вручил награды Пахмутовой, Крутому, Цискаридзе и Баскову в Кремле

    Путин наградил композиторов Пахмутову и Крутого в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.

    Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС. Золотую звезду Героя Труда получила композитор Александра Пахмутова. Ранее Путин подписал указ о награждении в день ее 95-летия 9 ноября. Композитор отмечена за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

    Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени вручен композитору Игорю Крутому. Николай Цискаридзе, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, удостоен этого ордена IV степени.

    Певец Николай Басков получил орден Почета, а актриса Наталья Голубенцева, известная как исполнительница роли зайца Степашки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши», стала народным артистом Российской Федерации.

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    14 декабря 2024, 08:22 • Новости дня
    Путин встретился с Назарбаевым в Ново-Огарево

    Путин и Назарбаев провели встречу в Ново-Огарево

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

    В Ново-Огарево прошла встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает ТАСС.

    Накануне Путин обсудил с Совбезом развитие ОПК и борьбу с экстремизмом.

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    12 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин назвал характер и мужество россиян «бронежилетом» страны

    Путин заявил, что характер и сплоченность народа обеспечивают надежную защиту России

    Путин назвал характер и мужество россиян «бронежилетом» страны
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград отметил надежный «бронежилет» страны, который состоит из характера, мужества, героизма и сплоченности ее народа.

    В ходе церемонии Путин привел в пример слова одного из награжденных врачей, который отметил отсутствие абсолютной защиты от некоторых болезней. Президент согласился, что в медицине еще нет «бронежилета», однако подчеркнул, что страна движется вперед, передает ТАСС.

    «Но что касается защиты, что касается бронежилетов, все-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом является характер, мужество, героизм и сплоченность народа Российской Федерации», – сказал глава государства.

    Обращаясь к награжденным, Путин подчеркнул, что их действия и достижения вносят значительный вклад в укрепление страны. Президент отметил, что именно такие люди помогают двигать Россию вперед, укрепляя все составляющие, которые делают государство мощным и защищенным.

    Ранее Путин вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за его вклад в развитие российской государственности и гражданского общества.

    Президент также вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному за мужество и героизм, что делает его первым военкором в современной истории, удостоенным этого звания.

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    14 декабря 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин заявил о росте экономики России на фоне санкций

    Путин объявил о росте экономики России на фоне беспрецедентных санкций

    Tекст: Мария Иванова

    На съезде «Единой России» Владимир Путин отметил развитие экономики России вопреки санкциям, что является уникальным случаем в мировой истории.

    Россия развивается, экономика страны растет, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». «Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», – сказал он.

    Путин также подчеркнул, что все задачи, стоящие перед Россией на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут выполнены. Он выразил уверенность в решении всех поставленных задач, несмотря на текущие вызовы.

    Съезд, который проходит в Национальном центре «Россия», является 2-м вторым по счету и на нем обсуждаются изменения в народной программе и уставе партии. Также планируется провести ротацию высшего и генерального советов партии, передает РИА «Новости».

    Напомним, в декабре на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки. России хотели нанести стратегическое поражение, но эти планы потерпели провал, подчеркнул он.

    Президент России Владимир также призвал иностранных инвесторов из дружественных стран вложиться в российский фондовый рынок.

    Кроме того он назвал увеличение предложения товаров и услуг ключевым ответом на инфляцию.

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    12 декабря 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин вручил звезды Героев Труда Мотренко и Ресину

    Путин вручил награды Героев Труда директору «Роствертол» Мотренко и депутату Госдумы Ресину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин наградил генерального директора Ростовского вертолетного комплекса «Роствертол» Петра Мотренко и депутата Госдумы Владимира Ресина звездами Героев Труда за их значительный вклад в развитие страны.

    Церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля.

    Мотренко работает на предприятии с 1980 года и получил награду за вклад в разработку новой техники, передает ТАСС.

    Ресин удостоен звания Героя Труда за заслуги в развитии российской государственности. Он занимает должность в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, а ранее возглавлял градостроительный комплекс Москвы как первый вице-мэр.

    Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

    Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился верховный муфтий Талгат Таджуддин и член Совета ветеранов спорта ЦСКА хоккеист Борис Михайлов, а ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени – эксперт-консультант комитета сборных команд Российского футбольного союза Валерий Газзаев и директор Российского научного центра хирургии Константин Котенко.

    Пять россиян, включая директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрея Каприна и главврача Московской клинической больницы № 52 Марьяну Лысенко, были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Путин также  вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества. Кроме того, он наградил «Золотой Звездой» Героя России военного корреспондента Евгения Поддубного.

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    13 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин присвоил звание гвардейской 205-й мотострелковой бригаде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде.

    Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

    Звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».

    205-я отдельная мотострелковая казачья бригада была сформирована в 1995 году.

    Ранее в декабре президент подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 34-й отдельной мотострелковой (горной) и 5-й мотострелковой бригаде имени Захарченко.

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    14 декабря 2024, 15:11 • Новости дня
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия».

    «Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту, свою силу», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Также Путин подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции в мировой истории, российская экономика продолжает развитие и демонстрирует рост.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин: Слово «мы» обрело объединяющий смысл для россиян
    Путин: Слово «мы» обрело объединяющий смысл для россиян
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Российский лидер заявил, что слово «мы» наполняется объединяющим смыслом для жителей России, передает ТАСС.

    «Слово «мы» наполняется сегодня особым, объединяющим смыслом», – сказал глава государства.

    Также Путин подчеркнул, что россияне проявляют подлинное братство и взаимовыручку в трудные времена. Он отметил, что принцип «своих не бросаем» близок каждому в стране, и это подтверждается действиями всех регионов и муниципалитетов России.

    Президент добавил, что сейчас все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам ДНР и ЛНР, а также жителям Запорожской и Херсонской областей, Курской области и других приграничных субъектов Федерации.

    По его словам, такие принципы делают страну сильнее и сплоченнее. Президент также выразил уверенность, что это единство поможет России с честью преодолеть все испытания.

    Ранее глава государства отметил, что Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом.

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      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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