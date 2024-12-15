Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.8 комментариев
Стало известно о вручении Путиным наград паралимпийцам 16 декабря
Президент России Владимир Путин 16 декабря вручит государственные награды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр, которые прошли в Париже.
Президент России Владимир Путин планирует 16 декабря встретиться с российскими спортсменами, завоевавшими медали на XVII Паралимпийских летних играх в Париже, передает РИА «Новости». На встрече глава государства вручит спортсменам государственные награды за их достижения.
Согласно информации пресс-службы Кремля, мероприятие пройдет в Москве и будет приурочено к успешному выступлению российских паралимпийцев на соревнованиях, которые проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Президент выразит признательность спортсменам за их выдающиеся результаты и вклад в развитие спорта.
Российские паралимпийцы завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже, однако спонсоры летних Паралимпийских игр в Париже решили оставить российских спортсменов без традиционных подарков.