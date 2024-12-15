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Депутат Рады заявил о невозможности Украины улучшить позицию для диалога с РФ
Депутат Дубинский заявил о невозможности Украины улучшить позицию для диалога с РФ
Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил сомнения в способности Украины укрепить свои позиции для переговоров с Россией, отметив, что это будет возможно лишь после смены власти в стране.
Как сообщает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своем телеграм-канале, что Украина не сможет улучшить свое положение до уровня, позволяющего вести переговоры с Россией с позиции силы. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский, которого он назвал «высочайшим завхозом современности», продолжает давать интервью с обещаниями сесть за стол переговоров с РФ, когда Украина будет в «сильном положении».
Дубинский считает, что динамика последних полутора лет свидетельствует об обратном. По его мнению, завершение конфликта на Украине возможно только после избавления от «зеленой шайки», узурпировавшей власть в стране. Таким образом, политик выразил свое недовольство текущей политической ситуацией и руководством страны.
До этого Дубинский заявил, что поездка Андрея Ермака в США направлена на получение гарантий безопасности для него и Зеленского.