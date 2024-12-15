Депутат Дубинский заявил о невозможности Украины улучшить позицию для диалога с РФ

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своем телеграм-канале, что Украина не сможет улучшить свое положение до уровня, позволяющего вести переговоры с Россией с позиции силы. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский, которого он назвал «высочайшим завхозом современности», продолжает давать интервью с обещаниями сесть за стол переговоров с РФ, когда Украина будет в «сильном положении».

Дубинский считает, что динамика последних полутора лет свидетельствует об обратном. По его мнению, завершение конфликта на Украине возможно только после избавления от «зеленой шайки», узурпировавшей власть в стране. Таким образом, политик выразил свое недовольство текущей политической ситуацией и руководством страны.

До этого Дубинский заявил, что поездка Андрея Ермака в США направлена на получение гарантий безопасности для него и Зеленского.