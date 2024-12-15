Телеканал выплатил Трампу 15 млн долларов по иску о клевете

ABC News выплатил 15 млн долларов Трампу для урегулирования иска о защите чести

Сообщается, что телеканал выплатит 15 млн долларов в качестве благотворительного взноса в президентский фонд и музей, который будет учрежден Дональдом Трампом. Помимо этого, ABC News возьмет на себя оплату юридических издержек Трампа в размере оного млн долларов, передает ТАСС.

Иск против ABC News и ведущего Джорджа Стефанопулоса Трамп подал в марте. Причиной послужили высказывания Стефанопулоса в эфире, где он утверждал, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Юристы Трампа настаивали, что ведущий осознавал, что жюри ранее постановило, что изнасилования не было.

В иске утверждалось, что Стефанопулос либо действовал из злого умысла, либо пренебрегал истиной, распространяя ложные обвинения в адрес Трампа. Соглашение о выплате компенсации было достигнуто, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств.

До этого сообщалось, что Трамп намерен приватизировать Почтовую службу США из-за значительных финансовых убытков в 9,5 млрд долларов.